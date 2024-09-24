Леся Нікітюк розповіла, ким захоплювалась у юності та зараз
24 вересня 2024 13:20
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу
Ведуча шоу «єПитання» та «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла про свого кумира.
Читайте такожОлександр Рудинський розповів, що іноземні актори запитують про війну та як реагують на трагічні історіїВона є прикладом для багатьох, оскільки, як то кажуть, «зробила себе сама». Проста дівчина з Хмельницького стала зіркою одного з головних телеканалів України та має 4,2 млн підписників в Instagram. Йдеться про ведучу розважальних шоу Нового каналу «єПитання» та «Хто зверху?» Лесю Нікітюк.
Вона вперше розповіла, ким надихалася сама.
Найбільший кумир мого життя в період з 12 до 17 років – це Бритні Спірс, – розповідає Леся. – З українських знаменитостей єдина зірка неосяжної величі, яка, я вважаю, відкрила дорогу українському гумору та українським артистам розмовного жанру, – це Андрій Данилко. Я досі, коли його бачу, починаю плакати. Не знаю, чому в мене такі емоції, але якось так стається. Дуже поважаю Андрія Михайловича, бо вважаю, що свого часу він відкрив дорогу для нас усіх.
Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу
Мені здається, що молодому поколінню не потрібен мій досвід, – каже вона. – Зараз така молодь, що вони самі швиденько стають зірками (усміхається), мають одразу безліч менеджерів та легко справляються з усіма задачами. Тому свій досвід залишаю тільки для близьких людей, з якими працюю чи хочу працювати в команді. До речі, такі вже є. З радістю ділюсь усім, що знаю і вмію.
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