Леся Нікітюк розповіла, ким захоплювалась у юності та зараз

Ведуча шоу «єПитання» та «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла про свого кумира.

Вона є прикладом для багатьох, оскільки, як то кажуть, «зробила себе сама». Проста дівчина з Хмельницького стала зіркою одного з головних телеканалів України та має 4,2 млн підписників в Instagram. Йдеться про ведучу розважальних шоу Нового каналу «єПитання» та «Хто зверху?» Лесю Нікітюк.

Вона вперше розповіла, ким надихалася сама.

Найбільший кумир мого життя в період з 12 до 17 років – це Бритні Спірс, – розповідає Леся. – З українських знаменитостей єдина зірка неосяжної величі, яка, я вважаю, відкрила дорогу українському гумору та українським артистам розмовного жанру, – це Андрій Данилко. Я досі, коли його бачу, починаю плакати. Не знаю, чому в мене такі емоції, але якось так стається. Дуже поважаю Андрія Михайловича, бо вважаю, що свого часу він відкрив дорогу для нас усіх.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

Напевно, багато хто мріє познайомитись із Лесею Нікітюк та навіть повчитись у неї, почути кілька порад. Зараз модно давати майстер-класи студентам чи навіть ставати зірковими викладачами вишів. Але Леся трішки іншої думки.

Мені здається, що молодому поколінню не потрібен мій досвід, – каже вона. – Зараз така молодь, що вони самі швиденько стають зірками (усміхається), мають одразу безліч менеджерів та легко справляються з усіма задачами. Тому свій досвід залишаю тільки для близьких людей, з якими працюю чи хочу працювати в команді. До речі, такі вже є. З радістю ділюсь усім, що знаю і вмію.

Нагадаємо,