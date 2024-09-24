Леся Нікітюк розповіла, ким захоплювалась у юності та зараз

24 вересня 2024 13:20 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Леся Нікітюк розповіла, ким захоплювалась у юності та зараз
Ведуча Леся Нікітюк
Пресслужба Нового каналу

Ведуча шоу «єПитання» та «Хто зверху?» Леся Нікітюк розповіла про свого кумира.

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Вона є прикладом для багатьох, оскільки, як то кажуть, «зробила себе сама». Проста дівчина з Хмельницького стала зіркою одного з головних телеканалів України та має 4,2 млн підписників в Instagram. Йдеться про ведучу розважальних шоу Нового каналу «єПитання» та «Хто зверху?» Лесю Нікітюк. 

Вона вперше розповіла, ким надихалася сама.

Найбільший кумир мого життя в період з 12 до 17 років – це Бритні Спірс, – розповідає Леся. – З українських знаменитостей єдина зірка неосяжної величі, яка, я вважаю, відкрила дорогу українському гумору та українським артистам розмовного жанру, – це Андрій Данилко. Я досі, коли його бачу, починаю плакати. Не знаю, чому в мене такі емоції, але якось так стається. Дуже поважаю Андрія Михайловича, бо вважаю, що свого часу він відкрив дорогу для нас усіх.

Ведуча Леся Нікітюк / Пресслужба Нового каналу

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Напевно, багато хто мріє познайомитись із Лесею Нікітюк та навіть повчитись у неї, почути кілька порад. Зараз модно давати майстер-класи студентам чи навіть ставати зірковими викладачами вишів. Але Леся трішки іншої думки. 

Мені здається, що молодому поколінню не потрібен мій досвід, – каже вона. – Зараз така молодь, що вони самі швиденько стають зірками (усміхається), мають одразу безліч менеджерів та легко справляються з усіма задачами. Тому свій досвід залишаю тільки для близьких людей, з якими працюю чи хочу працювати в команді. До речі, такі вже є. З радістю ділюсь усім, що знаю і вмію.

Нагадаємо, 

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