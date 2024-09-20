Дар’я Петрожицька розсекретила дату весілля

Акторка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» взяла участь в ігровому шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» та розповіла про стосунки.

Війна внесла корективи у плани багатьох закоханих пар. Адже для більшості заручених пишне весілля та гучні святкування зараз не на часі. Відома українська акторка та виконавиця однієї з ролей у серіалі «Будиночок на щастя» (Новий канал) отримала пропозицію руки та серця ще влітку минулого року, але узаконити стосунки офіційно закохані не поспішають.

Про це Даша розповіла за лаштунками ігрового шоу «Хто зверху?» А також назвала основну умову, за якої весілля відбудеться швидше.

Якщо перемога буде найближчим часом, то й весілля буде скоро. А наразі, на мою думку, це не на часі. Взагалі, хочу скромне святкування, мені не треба пишного весілля. До того ж у моєму житті один раз це вже було, – сміється Дар’я Петрожицька. – Просто щоб поряд були коханий, сім'я та друзі.

Дар’я Петрожицька на зйомках / Пресслужба Нового каналу

Наречений акторки мешкає за кордоном, через це пара не має можливості бачитися так часто, як хотілося б.

Зараз ми бачимося рідко, тому що я тут, в Україні, а наречений у Німеччині, там працює і живе, – розповідає Дар’я Петрожицька. – Але ми намагаємося зустрічатися не лише в Німеччині. Плануємо разом наші відпустки та подорожуємо. Останній раз були в Будапешті. Мені ближче доїхати туди, ніж у Німеччину. В Україну він повернутися поки що не може, бо там робота, відповідальність. Олексій (наречений Дар’ї. – Прим. ред.) вже 10 років там живе та має громадянство тієї країни.

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