Дар’я Петрожицька розсекретила дату весілля
20 вересня 2024 11:50
Акторка Дар’я Петрожицька
Пресслужба Нового каналу
Акторка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» взяла участь в ігровому шоу для всієї сім’ї «Хто зверху?» та розповіла про стосунки.
Про це Даша розповіла за лаштунками ігрового шоу «Хто зверху?» А також назвала основну умову, за якої весілля відбудеться швидше.
Якщо перемога буде найближчим часом, то й весілля буде скоро. А наразі, на мою думку, це не на часі. Взагалі, хочу скромне святкування, мені не треба пишного весілля. До того ж у моєму житті один раз це вже було, – сміється Дар’я Петрожицька. – Просто щоб поряд були коханий, сім'я та друзі.
Дар’я Петрожицька на зйомках / Пресслужба Нового каналу
Зараз ми бачимося рідко, тому що я тут, в Україні, а наречений у Німеччині, там працює і живе, – розповідає Дар’я Петрожицька. – Але ми намагаємося зустрічатися не лише в Німеччині. Плануємо разом наші відпустки та подорожуємо. Останній раз були в Будапешті. Мені ближче доїхати туди, ніж у Німеччину. В Україну він повернутися поки що не може, бо там робота, відповідальність. Олексій (наречений Дар’ї. – Прим. ред.) вже 10 років там живе та має громадянство тієї країни.
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