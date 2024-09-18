Alekseev поділився списком улюблених локацій в Одесі

ТОП-3 локації в Одесі від Alekseev.

Буковель весною

Чарівний Буковель навесні, музичні світанки в Одесі та особливе місце з дитинства, що має глибокий зв’язок з творчістю співака. У перерві між раундами на інтелектуально-розважальному шоу «єПитання» (Новий канал) співак Alekseev розповів, кого мріє побачити в Одесі.

Обов'язково раджу всім відвідати Буковель навесні, навіть можна поїхати туди ближче до літа. Природа розкривається, і там неймовірно атмосферно та красиво. А ще є багато тварин, спілкування з якими дарує радість. Мені дуже подобається це місце.

Світанок в Одесі

Я неймовірно люблю пірси Одеси. Але є один особливий, де на світанку грає піаніст Ігор Янчук. Він до війни грав біля Михайлівського собору. Це було дуже красиво, я на все життя запам'ятав його гру. І от зараз він частенько буває в Одесі. Тому дуже б хотів опинитися там на світанку. Я фанат його виконання та музики, яку він створює.

Співак Alekseev / Пресслужба Нового каналу

«Зона здоров’я» в Києві

Якщо говорити про мій любий Київ, то це місце поблизу «Лівобережної», де я виріс. Там у нас є зона відпочинку, вона завжди називалася «Зона здоров'я». І напроти неї була студія – репетиційна база, в якій я з дитинства збирався з гуртами: спочатку це були шкільні гурти, потім університетські. І там ми репетирували. А через дорогу від того місця є спуск до Дніпра і парк, який я дуже люблю. В часи мого дитинства там було не все так красиво, зараз це місце облаштували. Тому всім пропоную колись там опинитися. Це місце важливе для мене.

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