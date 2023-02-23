ALEKSEEV присвятив пісню українцям, які повертаються додому: «Варшава-Київ»

23 февраля 2023 11:04 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

ALEKSEEV присвятив пісню українцям, які повертаються додому: «Варшава-Київ»

До сліз: ALEKSEEV щемливо заспівав про повернення додому мільйонів українців та їхні почуття. «Варшава - Київ» - нова пісня артиста, що розриває серце.

Читайте також«Ця програма стане надійним плечем для глядача»: Олексій Суханов – про майбутню прем’єру «Говорить вся країна»
За статистикою після 24 лютого 2022 року Україну покинуло більше 11 мільйонів людей. Близько 6 мільйонів повернулися, 5 — все ще залишається закордоном. Маршрут Варшава-Київ став для багатьох одночасно дорогою додому та в нове життя, за якою чекає невідомість.

Про те, що переживає кожний українець, якого торкнулась ця страшна статистика заспівав у своєму новому синглі ALEKSEEV. В ньому про кохання, рідні вулиці Києва, що раді зустрічати, та віру у майбутнє на рідній Землі.

Варшава-Київ - колись просто напрям, а сьогодні шлях додому з тривогою в очах, в них туга за рідними, спогади, і головне - надія повернути своє звичне щасливе життя у своій країні. Маю надію, що ця пісня стане саундтреком повернення в Україну кожного, кому довелося покинути рідний дім. Нам разом потрібна перемога і зусилля всіх у відбудові України. Чекаємо вас вдома, рідні», - розповів про нову пісню ALEKSEEV.

За декілька днів до прем’єри тизер треку «Варшава-Київ» набрав сотні тисяч переглядів у TikTok та Instagram. Користувачі мереж залишили під відео безліч коментарів з власними спогадами про 24 лютого, життя закордоном та смуток за рідною країною.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

Alekseev Київ прем`єра пісні музика Варшава

Матеріали на тему

MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню «Люди»
Меломан

MamaRika та KOLA презентували зворушливу пісню «Люди»
POTAP присвятив нову пісню волонтерам
Меломан

POTAP присвятив нову пісню волонтерам
Співачка MOROZOVA презентує відео про кохання на відстані
Меломан

Співачка MOROZOVA презентує відео про кохання на відстані
Український співак YOGEN зачарував українців своїм кліпом на трек «5 хвилин»
Меломан

Український співак YOGEN зачарував українців своїм кліпом на трек «5 хвилин»
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 18.02.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 18.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 16.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 16.02.2023)
Майже одружені: дивитися 8 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Майже одружені: дивитися 8 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)
Лера Товстолєс публічно заявила про свого хлопця-іноземця

Лера Товстолєс публічно заявила про свого хлопця-іноземця

Популярне відео

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 18.02.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 18.02.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 16.02.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 4 випуск онлайн (ефір від 16.02.2023)
Майже одружені: дивитися 8 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Майже одружені: дивитися 8 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)
Майже одружені: дивитися 7 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)

Майже одружені: дивитися 7 серію онлайн (ефір від 10.02.2023)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK