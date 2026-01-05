Розумна система звуку, новий дизайн, ефект повного занурення: Samsung розширює можливості своєї аудіоекосистеми

Consumer Electronics Show 2026 заплановано на 6-9 січня.

Samsung Electronics продовжує зміцнювати свою позицію лідера в історії звуку для дому. Техногігант заінтригував новою лінійкою пристроїв. Розширений список обіцяють показати на виставці CES 2026 в Лас-Вегасі. Ключові особливості новинок – більш насичене занурення, чисте звучання, уніфіковане функціонування декількох пристроїв завдяки поліпшеним саундбарам і Wi-Fi-колонкам.

Кінематографічний звук по-новому від серії Samsung Q

Саундбари Q-серії дозволяють по-новому насолодитися кінематографічним звуком в сучасному житлі. Враховано використання в приміщеннях різних розмірів і смаки в прослуховуванні.

Флагман Samsung HW-Q990H примітний технологією Sound Elevation. Вона для більш природного звуку піднімає діалоги до центру екрану. У саундбарі є функція Auto Volume: вона автоматично підтримує стабільний рівень гучності на всіх каналах і для різного контенту. Завдяки цьому прослуховування залишається плавним і збалансованим.

Додатково:

Система 11.1.4-каналів є комбінацією основної панелі 7.0.2, тилових колонок 4.0.2 і компактного сабвуфера (два вбудованих 8-дюймових динаміка, акцент для ефектного басу).

Розширене звукове поле з відчуттям масштабу забезпечують канали, спрямовані вгору, ШІ-налаштування нового покоління.

Приклад All-in-one – саундбар Samsung HW-QS90H. Його яскраві сторони – продуктивність високого рівня і естетична універсальність. Можлива мультипозиційна установка.

Підтримуються настінне і настільне розміщення. За допомогою вбудованого гіроскопічного датчика автоматично адаптується розподіл каналів під обрану орієнтацію.

Додатково:

7.1.2-канальна система.

13 динаміків, 9 – широкосмугові.

Система Quad Bass Woofer забезпечує глибокі і потужні баси без потреби у використанні окремого сабвуфера.

Більш потужна інтегрована екосистема з Music Studio

Нові Wi-Fi-колонки «Music Studio 5» і «Music Studio 7» здатні забезпечити більш широкий діапазон збірок звукових систем з максимумом аудіовізуального досвіду. Пристрої поєднують якісне звучання і продуманий дизайн, що дозволяє їм органічно інтегруватися в простір користувача. Всім моделям притаманна концепція «точок», розроблена дизайнером Ерваном Буруллеком. Вона натхненна універсальним символом в музиці і мистецтві, базується на фірмовій естетиці Samsung.

Подробиці про Music Studio 7 LS70H:

3.1.1-канальний просторовий звук за рахунок лівого, переднього, правого і верхнього динаміків. Природне 3D-занурення.

Audio Lab Pattern Control – технологія, яка зменшує перекриття сигналів для більш чистої спрямованості.

AI Dynamic Bass Control – глибокі баси з мінімальними спотвореннями.

Hi-Resolution Audio – обробка аудіо до 24 біт/96 кГц.

Супертвітер – діапазон частот може розширюватися до 35 кГц.

Чорний і білий кольори.

Можна підключати додаткові пристрої або телевізори Samsung через Q-Symphony, якщо потрібно ширше стерео або повна конфігурація для об'ємного звуку.

Деталі про Music Studio 5 LS50H:

Аудіосистема з 4-дюймовим вуфером і подвійними твітерами, вбудований хвилевід для чіткого, збалансованого звуку.

AI Dynamic Bass Control дозволяє поглибити низькі частоти.

Wi-Fi-трансляція, стримінгові сервіси, голосове керування через Samsung Seamless Codec = розумне, безперебійне підключення.

Прагнення до інженерної досконалості

2026 рік для Samsung стане ще більш проривним. І ось чому:

Технологія Q-Symphony буде більш адаптивною. Телевізори, саундбари, Wi-Fi-колонки об'єднаються в єдину звукову екосистему.

До телевізора Samsung можна підключити до п'яти звукових пристроїв. Q-Symphony просканує планування кімнати, розташування гаджетів для подальшої оптимізації розподілу каналів. Результат: чіткий діалог, об'ємний звук, відчуття присутності в центрі сцени.

Підключення до Wi-Fi + додаток SmartThings дозволять керувати налаштуваннями звуку, груповим відтворенням, користуватися функціями потокового запуску музики, голосовим помічником через єдиний інтерфейс. Почати прослуховування і налаштувати відтворення можна з будь-якого підключеного девайса.

Не варто забувати про Sound Tower (ST50F і ST40F), які дебютували наприкінці минулого року. Вони – запорука потужного звуку на відкритому повітрі і в компанії близьких людей. Доповнення до Music Studio і саундбарів.

Samsung прагне подарувати інновації кожному дому. І рецепт криється одночасно в звуці і затишку.