Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди

21 серпня 2025 12:39 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Усі статті автора...

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
Angela
пресс-служба

Співачка Angela повертається з хітом «Твій салонний огірчик» – стильно, дико й без ілюзій

Angela відкриває нову сторінку у своїй творчості – і цього разу вона чітко виставляє кордони. Її новий сингл «Твій салонний огірчик» – це вибуховий трек, де гумор, самоіронія та стильна зухвалість зливаються в одне ціле. Ця пісня – культурна відповідь усім «брендованим» понтам, які втратили зміст і привабливість.

Пісня стала природним продовженням емоційного шляху співачки. Після треку «Це не мій рейс», де йшлося про доросле розставання, і «Доведи», де звучав заклик до чесності й глибини – «Твій салонний огірчик» показує: повага до себе може звучати весело, іронічно, з усмішкою, але не менш рішуче. Це не про образу. Це про фінальну крапку, коли вже нічого не болить – тільки смішно.

Цей трек – також гостра відповідь на токсичну маскулінність, коли зовнішній блиск і статус підміняють щирість і справжню мужність. Angela відкрито кидає виклик таким стереотипам, нагадуючи, що справжня сила – це вміння бути партнером, а не лише показуватися.

«Ти хотів бути king, але не зламав своє его»

 Ця стрічка – серце пісні. В ній – суть типових стосунків, де чоловік хоче тримати статус, але не готовий бути партнером. Angela точно формулює головне: ні статус, ні бренди не замінять емпатії, зрілості й реальної присутності в житті іншої людини.

Angela знову доводить: поп може бути дотепним, сильним і небанальним. І що головне – на боці дівчат. Рішучих. Сміливих. Тих, хто вже навчився вибирати себе та не боїться сказати: «Що я в тобі бачила? That’s insane!», визнати свою помилку – і піти далі, з піднятою головою.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

музика

Матеріали на тему

Співак та тіктокер LOGVIN презентує новий танцювальний трек «Завис»
Меломан

Співак та тіктокер LOGVIN презентує новий танцювальний трек «Завис»
Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»
Меломан

Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»
Співак та тіктокер LOGVIN: я імпульсивна людина і приймаю рішення швидко
Інтерв'ю

Співак та тіктокер LOGVIN: я імпульсивна людина і приймаю рішення швидко
Ольга Старовойт презентувала дебютне відео на пісню «Непереможна»
Меломан

Ольга Старовойт презентувала дебютне відео на пісню «Непереможна»PR
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей

Прем’єра фільму «Ніхто 2» зібрала зіркових гостей
«Кутюр»: перші кадри нового фільму з Джолі

«Кутюр»: перші кадри нового фільму з Джолі
Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»

MÉLOVIN і Lama об’єднали легенди: нова робота «Мені так треба Вітрила!»

Популярне відео

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди

Angela – «Твій салонний огірчик»: смілива поп-заява про тих, хто давно вийшов із моди
VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки

VIP Тернопіль презентують нову пісню та кліп «Медові» з поверненням Таньки і Володьки
Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл

Українська відьма Таня Гай презентувала дебютний сингл
МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025

МастерШеф 15 сезон: дивитися 14 випуск онлайн від 31.05.2025
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK