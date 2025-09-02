Bonni Shine презентує перший трек, який говорить замість неї

Bonni Shine дебютує з треком, у якому музика тримає, коли все інше не витримує.

Bonni Shine дебютує з піснею, в якій музика – це спосіб залишатися собою. Вона співає не про те, як усе добре чи погано, а про стан, коли всередині тисне, але ти не можеш цього сказати вголос. У такі моменти музика – єдине, що тримає.

Для мене музика це мова, яка поєднує нас усіх, навіть якщо ми говоримо різними словами. Вона зцілює, відкриває нові сенси і нагадує: ми всі частина одного ритму життя.

Трек «Ноти» – про те, як музика тримає, коли все інше не витримує. Про моменти, коли нічого не хочеться пояснювати, але можеш хоча б увімкнути звук у навушниках – і стає легше. У приспіві з’являється головне: якщо ти слухаєш це – ми йдем однією прямою. Різний досвід, різні історії, але музика – це те, що нас обʼєднує.

Кліп на трек підсилює ідею.

У ньому ми хотіли розповісти історію про силу музики й почуттів. Навушники в кадрі – це метафора внутрішнього світу, того унікального лейтмотиву, який належить лише одній людині. Він про відчуття сили, що не потребує підтвердження.

Bonni Shine з’являється в урбаністичному просторі в навушниках, у власному ритмі. Головний герой чує через них мелодію дівчини – її внутрішній ритм, її душу. І саме ця музика веде його крізь застиглий, завмерлий світ, пробуджуючи все навколо до життя. Кожен крок – це оживлення, і врешті фінальна зустріч стає моментом повного вибуху енергії й кольору.

Танцювальники довкола не створюють дію, вони підхоплюють її ритм, її вайб.

Навушники – не щоб заховатись, а щоб не втратити свій ритм. Коли я в цьому ритмі, мені не треба нічого пояснювати, – каже Bonni Shine.

«Ноти» – це впевнений старт: щирий, музичний і «незручний» у хорошому сенсі.