Bonni Shine випустила кліп на новий сингл «Твоя»

10 жовтня 2025 13:05 Олександр КІва
Bonni Shine

Bonni Shine представляє новий сингл «Твоя» – гімн пристрасного кохання, що рухає світ

Українська співачка Bonni Shine презентує новий трек «Твоя» – вибухову історію про одночасно ніжне й бурхливе кохання. Трек передає атмосферу пристрасті, де ревнощі, кохання й магнетичний потяг переплітаються в єдину історію.

Для мене ця пісня – про кохання, яке не можна приручити. Воно може вибухати, палити, але водночас робити сильнішими й ближчими, – коментує Bonni Shine.

Кліп на «Твоя» – це мініфільм у стилі Іспанії 50-х, де пристрасть і стриманість зіштовхуються в одному просторі. Його холодна відстороненість контрастує з її магнетичним вогнем. Танці, суперечки й спалахи емоцій ведуть до кульмінації, а фінал приносить примирення та єдність у спільному русі. Режисером музичного відео став Данило Демєхін.

Мені завжди здавалось, що справжнє кохання – не лише про ніжність і спокій. Воно може бути гучним і запальним, але водночас ці почуття здатні знайти гармонію у двох серцях, які знову стають одним. Саме таким я бачу справжнє кохання, – говорить Bonni Shine.

