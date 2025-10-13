Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов

13 жовтня 2025
Олександр КІва

Олександр КІва

Головний редактор

Povin’ презентує нову пісню «Моя мила зіронька» – щиру історію про підтримку та любов
Пресслужба

Povin’ повертає віру у добро у своїй новій пісні «Моя мила зіронька».
Світло серед темряви: Povin’ випускає пісню, що лікує душу – «Моя мила зіронька».

10 жовтня представниця нової хвилі молодих українських артистів Povin’ випустила пісню «Моя мила зіронька» – настільки світлу та чуттєву, що вона здатна торкнутися серця кожного..

Ця композиція про потребу в підтримці й допомозі, яку не всі готові визнати. Це обіцянка бути поруч у найстрашніші моменти життя, навіть коли здається, що весь світ проти тебе.

Пісня була написана влітку 2022 року, коли Povin’ зустріла вірних друзів, яких, за її словами, ніколи б не зустріла, якби не війна. Вони стали опорою одне для одного навіть тоді, коли було страшно й важко.

Я присвячую цю пісню всім, кому здається, що він залишився сам на сам зі своїми втратами. Вона про заклик озирнутися й знайти підтримку у найпростіших речах, помітити людей, які тебе люблять і готові допомогти. Не тримайте біль у собі, говоріть із близькими, бо на самоті внутрішню війну виграти неможливо, – ділиться співачка.

Аранжування пісні символічно передає неосяжність та різнобарвність струн поетичної душі артистки. Поєднання роялю та гітари розкриває як тендітну, романтичну, так і емоційно відверту сторону натури, а елементи синтезаторів додають простору й сяйва. Ритм, побудований на імітації серцебиття, створює відчуття хвилювання від справжніх почуттів, що переповнюють.

На пісню знято музичне відео, у якому Povin’ ділиться теплом із перехожими – усіма, кому потрібна моральна підтримка. Кліп вдало підсилює емоційний посил композиції, закладений у словах.

