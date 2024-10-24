Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»

24 жовтня 2024 10:54 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»
Diana Glebova презентує новий сингл «Про нас»
пресс-служба

Українська співачка Diana Glebova представляє свій новий, вже третій сингл – «Про нас», який торкається теми ностальгії та надії на відновлення втраченого кохання.

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Після сміливого дебюту з треком «Ризикнути» і ніжної романтичної композиції «МРІЇ», нова пісня є емоційною історією, сповненою сили та віри у стосунки.

Як розповідає сама Діана:

«Пісня «Про нас» народилася в студії. Ми награли кілька акордів на синтезаторі й почали шукати ідеальний біт. Поки акорди повторювалися в лупі, а Максим Ячмінь експериментував з ритмічними малюнками, я почала розмірковувати над текстом. Десь за 15 хвилин мені прийшов увесь приспів. Так і з'явилася ця композиція. Куплети й бридж я завершувала вже вдома. Ця пісня виражає ностальгію та надію на відновлення втраченого кохання. Попри розлуку, живе віра, що разом можна здолати всі труднощі й знову знайти світло в стосунках».

Ця композиція занурює слухачів у глибокі почуття та переживання, відображаючи складнощі й радощі стосунків. «Про нас» – це своєрідне музичне нагадування, що навіть через розлуку можна знайти шлях одне до одного та здолати всі труднощі разом.

Сингл «Про нас» доступний на всіх стрімінгових платформах, а нове lyric video в YouTube.

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