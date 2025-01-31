Співак та тіктокер LOGVIN презентує новий танцювальний трек «Завис»

31 січня 2025 14:33 Олександр КІва
Олександр КІва

Олександр КІва

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Співак та тіктокер LOGVIN презентує новий танцювальний трек «Завис»
Співак та тіктокер LOGVIN презентує новий танцювальний трек «Завис»
пресс-служба

Співак LOGVIN презентує свою нову пісню «Завис».

Ця композиція стане яскравим акцентом у творчості артиста, адже виконавець експериментує з новим звучанням у жанрі поп.

LOGVIN розповідає про свій новий трек «Завис», наголошуючи на глибині емоцій, які він передає. 

Ця пісня – справжня історія про ті незабутні миті, коли почуття лише починають зароджуватися, і ти відчуваєш, як серце тріпоче в такт новим емоціям. Саме такі моменти, коли думки про дівчину не залишають тебе, стають основою натхнення для написання музики, – ділиться артист.

LOGVIN підкреслює, що «Завис» втілює ту чуттєву невизначеність, яка супроводжує кожен новий етап у стосунках. Це справжній калейдоскоп емоцій – від щасливого трепету до легкого страху втрати. У пісні звучать нотки меланхолії, які перетворюють кожен рядок в емоційний вибух. Окрім того, співак зазначає, що мелодія та текст пісні уособлюють ідею про те, як важливо слухати своє серце і приймати емоції, які виникають всередині.

«Завис» – це не просто трек, це своєрідне дзеркало для всіх, хто відчував закоханість, невпевненість і радість одночасно. Я сподіваюся, що слухачі знайдуть у цій пісні відображення власних переживань та зможуть розділити ці почуття разом зі мною. І дякую автору музики та слів, співачці SHEVCHENKO, яка створила цей неймовірно крутий трек, – говорить співак LOGVIN.

Сингл співака та тіктокера LOGVIN «Завис» вже доступний на всіх цифрових платформах.

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музика LOGVIN Співак LOGVIN

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