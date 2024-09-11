Зірка TikTok Даша Євтух розповіла, як з чоловіком-депутатом обирала ім’я для доньки Туренко Андрій

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Зірка TikTok Даша Євтух Пресслужба Нового каналу

Зірка TikTok з села на Полтавщині Даша Євтух взяла участь в інтелектуально-розважальному шоу «єПитання» та розповіла про доньку Феміду.