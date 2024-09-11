Зірка TikTok Даша Євтух розповіла, як з чоловіком-депутатом обирала ім’я для доньки
11 вересня 2024 14:20
Зірка TikTok Даша Євтух
Пресслужба Нового каналу
Зірка TikTok з села на Полтавщині Даша Євтух взяла участь в інтелектуально-розважальному шоу «єПитання» та розповіла про доньку Феміду.
«єПитання», перший випуск якого глядачі побачать уже 26 серпня, українська блогерка Даша Євтух розповіла, які зміни відбулися в її житті після народження доньки.
Життя змінилося кардинально. Абсолютно все вирішує дитина: куди я піду, чи взагалі нікуди не піду, чи поїм сьогодні, чи не поїм. На першому місці тепер вона, – зізналася блогерка Даша Євтух. – Коли донечці виповнився місяць, стало легше. Бо спочатку я боялася навіть переодягати її, не знала, як до неї підійти. Зараз вона зростає, змінюється, і мені стає легше. Я навчилася її розуміти, мені це дуже подобається, я кайфую.
Зірка TikTok Даша Євтух з чоловіком та донькою / Пресслужба Нового каналу
Ми з чоловіком хотіли обрати таке ім'я для нашої дитини, щоб воно між нами поєднувалося. І ось, наприклад, я – людина чесна, завжди за справедливість, мій чоловік має грецьку кров. Тому ми вирішили подивитися грецькі імена й натрапили на Феміду, – поділилася Даша Євтух. – Мені це ім’я сподобалось відразу. Бо в давньогрецькій міфології це богиня справедливості, правосуддя, тому воно нам так підійшло.
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