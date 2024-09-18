Будиночок на щастя 6 сезон: стало відомо, хто зіграє нову головну роль в серіалі Туренко Андрій

Туренко Андрій Редактор вихідного дня Усі статті автора...

Акторка Юлія Буйновська Пресслужба Нового каналу

Акторка, в шостому сезоні рейтингового серіалу Нового каналу кіношна кохана Макса, якого грає Костя Войтенко, розповіла про підготовку до зйомок та характер своєї героїні.