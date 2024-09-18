Будиночок на щастя 6 сезон: стало відомо, хто зіграє нову головну роль в серіалі

18 вересня 2024 10:41 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Будиночок на щастя 6 сезон: стало відомо, хто зіграє нову головну роль в серіалі
Акторка Юлія Буйновська
Пресслужба Нового каналу

Акторка, в шостому сезоні рейтингового серіалу Нового каналу кіношна кохана Макса, якого грає Костя Войтенко, розповіла про підготовку до зйомок та характер своєї героїні.

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У п’ятому сезоні комедійного серіалу «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, глядачі спостерігали за любовним трикутником головного персонажа Макса (роль виконує Костя Войтенко. – Прим. ред.) та двох дівчат Наталки (акторка Наталка Денисенко. – Прим. ред.) та Маші (акторка Даша Петрожицька. – Прим.ред.). Закінчився сезон тим, що чоловік лишився сам. А в шостому сезоні, зйомки якого стартували нещодавно, до цієї романтичної лінії приєднається ще одна дівчина. 

За сюжетом новим захопленням Макса стане молода дизайнерка Даша. Її зіграє зірка серіалу Нового каналу «Полкан» Юлія Буйновська.

Коли я почала читати сценарій, то одразу зловила себе на думці, що Дашу наче писали з мого життя. Дизайнерка? Це ж мрія дитинства, яка переросла в роботу стилістом, а потім у фешен-влог. Дівчина жила у Парижі? Та це ж моє улюблене місто за кордоном! Я обожнюю Париж, намагаюся щороку туди їздити та надихатися! – ділиться Юлія Буйновська. – Дуже зраділа грати стильну, творчу та вперту особистість. Зізнаюся, той факт, що «Будиночок на щастя» – відомий сформований серіал, і круто, і дуже хвилююче. І це велика відповідальність! Я єдина, хто зайшов у цьому сезоні. І розумію, що маю закохати глядачів у свою героїню. Повірте, творча й цілеспрямована натура Даші вам сподобається (усміхається).

Акторка Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

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Акторка розповідає, що ретельно готувалася до зйомок не лише морально, а й іміджево.

По-перше, я прочитала сценарій. Оскільки він написаний дуже добре, мій персонаж детально продуманий, то мені не довелося вигадувати велосипед, – говорить Юля. – Далі була примірка. Коли одягнула кілька костюмів, одразу зрозуміла, хто Даша така. Look’и та грим завжди дуже допомагають відчути персонажа. І тут це було супервдало! А головна зміна – зачіска! Гример побачила мою героїню трішки в іншому образі, ніж я була, тому ми вирішили підстригти мене. Після цього всі пазлики склались (усміхається).

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