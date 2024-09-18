Будиночок на щастя 6 сезон: стало відомо, хто зіграє нову головну роль в серіалі
Акторка, в шостому сезоні рейтингового серіалу Нового каналу кіношна кохана Макса, якого грає Костя Войтенко, розповіла про підготовку до зйомок та характер своєї героїні.
За сюжетом новим захопленням Макса стане молода дизайнерка Даша. Її зіграє зірка серіалу Нового каналу «Полкан» Юлія Буйновська.
Коли я почала читати сценарій, то одразу зловила себе на думці, що Дашу наче писали з мого життя. Дизайнерка? Це ж мрія дитинства, яка переросла в роботу стилістом, а потім у фешен-влог. Дівчина жила у Парижі? Та це ж моє улюблене місто за кордоном! Я обожнюю Париж, намагаюся щороку туди їздити та надихатися! – ділиться Юлія Буйновська. – Дуже зраділа грати стильну, творчу та вперту особистість. Зізнаюся, той факт, що «Будиночок на щастя» – відомий сформований серіал, і круто, і дуже хвилююче. І це велика відповідальність! Я єдина, хто зайшов у цьому сезоні. І розумію, що маю закохати глядачів у свою героїню. Повірте, творча й цілеспрямована натура Даші вам сподобається (усміхається).
По-перше, я прочитала сценарій. Оскільки він написаний дуже добре, мій персонаж детально продуманий, то мені не довелося вигадувати велосипед, – говорить Юля. – Далі була примірка. Коли одягнула кілька костюмів, одразу зрозуміла, хто Даша така. Look’и та грим завжди дуже допомагають відчути персонажа. І тут це було супервдало! А головна зміна – зачіска! Гример побачила мою героїню трішки в іншому образі, ніж я була, тому ми вирішили підстригти мене. Після цього всі пазлики склались (усміхається).
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