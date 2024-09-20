Олександр Рудинський розповів, що іноземні актори запитують про війну та як реагують на трагічні історії

20 вересня 2024 13:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Олександр Рудинський розповів, що іноземні актори запитують про війну та як реагують на трагічні історії
Актор Олександр Рудинський
Пресслужба Нового каналу

Зірка серіалів «Голова» та «Зв’язок» Олександр Рудинський розповів про підтримку України на зйомках за кордоном.

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21 вересня в Україні відзначають День миру. Ми боремося за нього вже більше десяти років, а два з половиною роки – у форматі повномасштабної війни. Виборюємо право на свободу та українську ідентичність усіма можливими шляхами. Багато підтримки відчуваємо від іноземців. Йдеться про простих людей, які підтримують морально, інформаційно, а часто й фінансово. 

Небайдужих за кордоном дійсно дуже багато! Це на собі відчув зірка серіалів «Зв’язок» та «Голова», які вже скоро покаже Новий канал, Олександр Рудинський. 

Коли я на зйомках за кордоном, то мене завжди запитують, як справи в Україні. Не скажу, що всі настільки заклопотані питанням, що думають лише про це. Але однозначно цікавляться, – ділиться актор. – Коли ми виходили з колегами на вечерю, то могли цілий вечір говорити лише на цю тему. Я ділився своїми історіями чи розповідав загалом про ситуацію в країні, показував фото та відео. Наприклад, детально розказав про Маріуполь, що трапилось з містом. Виявилося, що ніхто не чув про це й навіть не мав уявлення, що трагедія таких масштабів. Тож іноземні актори слухали уважно, їм було справді цікаво. І, звісно, співчували та говорили слова підтримки.

Олександр Рудинський з іноземними акторами / Пресслужба Нового каналу

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Більше року тому Саша Рудинський знявся у короткометражці про Україну воєнного часу, що заснована на реальних подіях, «Камінь, ножиці, папір». Зйомки відбувались у Великій Британії. 

В один зі знімальних днів з’явилася трагічна звістка про Україну, не буду зараз уточнювати яка. Тому режисер вирішив почати зміну з хвилини мовчання. Вся група стояла та вшановувала українців. Це було дуже цінно, – говорить Олександр. – Зараз, насправді, можу сказати, що це одна з моїх найулюбленіших робіт. Стрічка знята дуже професійною та доброю командою.

Олександр Рудинський з режисером / Пресслужба Нового каналу

Нагадаємо, 

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