Володимир Шумко розповів, як він з дружиною ділить обов’язки в сім’ї
В ігровому двобої в ефірі шоу «єПитання» зійшлися родини Шумків та Мірошниченків, а за лаштунками говорили про сімейні традиції.
Разом вони прийшли й на інтелектуально-розважальне шоу «єПитання», яке щопонеділка о 20:00 виходить на Новому каналі. А за лаштунками Вова та Аня розповіли про свої сімейні традиції.
Наше основне – це спільні сніданки. Аня любить сама готувати, а потім ми разом це куштуємо. Повірте, страви, що готує дружина, можна сміливо публікувати в соцмережах. Так візуально красиво в неї це виходить. А, головне, смачно! До речі, останнім часом стараємось майже не їсти м’яса. В раціоні переважають риба та овочі, – ділиться Вова Шумко. – Ми обожнюємо разом гуляти. Улюблена локація у Києві – Поділ. До початку повномасштабної війни часто подорожували по старій Європі. Наразі їздимо Україною. Є фішка: їхати за кермом по черзі, вмикати музику по черзі, і спілкуватись про все-все.
Побут у родині налагодився сам собою.
Усі хатні обов’язки переважно на мені. Прибирати інколи приходить помічниця. Готую їжу я, але й Вова може підключитися. Якщо в нього є настрій або ж я кудись поспішаю і не маю часу. Головний та дуже важливий обов’язок Вови в нашій парі – забезпечити фінансову складову, – з усмішкою розповідає дружина Вови Шумка Аня.
Ми намагаємося зберігати позитив та жартувати. Частіше, звісно, це роблю я. Але Аня підхоплює. І помітив, що цей скіл швидко розвивається. Здається, що з кожним днем дружина це робить частіше та краще. І мені це подобається, – говорить Вова.
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