Володимир Шумко розповів, як він з дружиною ділить обов’язки в сім’ї Туренко Андрій

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Володимир Шумко з дружиною Пресслужба Нового каналу

В ігровому двобої в ефірі шоу «єПитання» зійшлися родини Шумків та Мірошниченків, а за лаштунками говорили про сімейні традиції.