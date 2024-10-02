ROXOLANA розповіла про брата, який вже 10 років на фронті

Українська співачка та сонграйтерка Роксолана Сирота, брат якої є військовим капеланом на передовій, розповіла, як їй та її родині вдається не втратити віру та впоратися з хвилюванням.

Свято тих, хто уособлює незламність та силу українського народу. 1 жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці, ми відзначаємо День захисників і захисниць України – людей, які жертвують усім заради мирного майбутнього та незалежності. Це наші рідні та кохані, сусіди, друзі, однокласники, знайомі наших знайомих. Серед них – брат української співачки Роксолани Сироти, відомої як ROXOLANA.

Під час зйомок шоу Нового каналу «єПитання» зірка розповіла: її брат на війні вже 10 років, постійно поруч із воїнами, мотивує їх, підтримує та направляє на вірний шлях – він військовий капелан.

Мій двоюрідний брат їздить на фронт з 2014 року, його місцеперебування постійно змінюється. Михайло часто буває на передовій, але коли знаходиться в більш безпечних місцях, то займається тим, що постійно збирає кошти на РЕБи, дрони та будь-яке обладнання, яке може допомогти його побратимам, – розповідає ROXOLANA. – З початку повномасштабної війни він організував благодійний штаб для максимально оперативної допомоги фронту.

Співачка ROXOLANA / Пресслужба Нового каналу

Для родини це стало справжнім випробуванням, адже Михайло часто не виходить на зв’язок і це породжує безліч тривожних думок.

Його рішення стати військовим капеланом було дуже хвилюючим для нашої родини, особливо для його батьків. Вони дуже переймалися тоді й надзвичайно хвилюються зараз, коли він на передовій без зв’язку. Це завжди величезні переживання для родини. Але знаючи мого брата, ми всі розуміємо, що раз він прийняв це рішення, то інакше й бути не могло. Тому ми просто з повагою ставимося до його вибору і підтримуємо, наскільки можемо, – поділилася ROXOLANA. – Коли він не на передовій, ми на зв’язку. Про що він розповідає? Тут треба знати мого брата, адже гумор з нього тече широкою рікою. Він має такий темперамент, що про все розказує через жарти й усмішку, тому часто чуємо від нього дуже чорний гумор, але таким чином він намагається підтримувати дух і віру в краще.

Саме віра є фундаментальною цінністю для родини. І поки брат Роксолани є ментальною опорою для військових, співачка теж намагається не здаватися.

Віра для мене відіграє вагому роль, я з дитинства віруюча людина. Звісно, бувають моменти, коли ця віра є недостатньо сильною, коли ти задаєшся питаннями, маєш вагання, особливо в такі важкі часи. Здається, що десь має бути добро і справедливість, а ти цього не бачиш, – зізнається ROXOLANA. – Та все одно віра, як на мене, дає дуже сильну основу, попри всі негаразди ти намагаєшся вірити, і за допомогою цього маєш сили пережити все, що відбувається навколо. Для мене віра є основоположною річчю в житті.

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