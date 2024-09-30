Діма Каднай розповів про свою мрію: «З ноги туди зайти не вийде»

30 вересня 2024 12:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Діма Каднай розповів про свою мрію: «З ноги туди зайти не вийде»
Співак Діма Каднай
Пресслужба Нового каналу

Під час зйомок шоу «єПитання» соліст гурту KADNAY Діма Каднай поділився, що вміє смачно готувати та зізнався у кулінарних амбіціях.

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Музика – аж ніяк не єдина пристрасть у житті фронтмена українського інді-поп-гурту Дмитра Кадная. Він не лише чудово співає, а ще й смачно готує та навіть мріє відкрити власний ресторан. Про це співак розповів за лаштунками інтелектуально-розважального шоу «єПитання»

Любов до кулінарії йому прищепив батько, з яким вони були дуже близькі. На жаль, торік його тато пішов з життя. Але спогади, як і дитяча мрія, живі. 

Навчився готувати майже все, мріяв про це з дитинства, а ще хотів відкрити ресторан, але ця мрія ще не здійснилася. Я на шляху до цього, – з усмішкою говорить Діма Каднай. – У моїй родині дуже смачно готувала бабуся, чудово робить це мама, але найсмачніше готував тато. Він для мене завжди був прикладом того, що в кулінарії немає жодних рамок. Батько любив експериментувати, і мені дуже подобалося проводити з ним час на кухні. Він постійно знаходив якісь рецепти, і казав: «А давай сьогодні приготуємо шербет», а я навіть не знав, що це. То був надзвичайний час, проведений разом, тому я думаю, що любов до кулінарії зароджувалася в мені з дитинства.

Діма Каднай на зйомках / Пресслужба Нового каналу

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Співак стверджує: вміє готувати майже все та не боїться складних рецептів. 

Якщо оточуючі не брешуть, то готую я смачно. Тирамісу, лазанья, можу пасочку на Великдень спекти. Але куховарю передусім для себе. Я приїхав до Києва, коли мені було, здається, 17 років. І просто мав навчитися готувати, – згадує Діма Каднай. – А взагалі дуже люблю, коли збирається велика компанія. Є змога трошечки всіх здивувати та порадувати смачненьким. Мені хотілося б відкрити ресторан, але розумію, що це купа роботи. А я знаю, що якщо ти хочеш щось робити, роби це добре. І просто так, з ноги, туди зайти не вийде. Треба дуже великий досвід. Але я хочу закінчити кулінарні курси. Мене вся ця історія вабить, а ще дуже люблю смачно поїсти (сміється).

Нагадаємо, 

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