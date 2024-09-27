Фіма Константиновський відзначив українських зірок, які стали прикладом для нього за час війни

Ведучий Фіма Константиновський розповів про кліпи-збори від Badstreet Boys.

Велика війна не лише докорінно змінила життя багатьох українців, а й зірвала маски з кожного та показала, хто є хто насправді. Тепер супергероями для українців є зовсім не персонажі Marvel, а захисники й захисниці, які готові віддати життя за країну. А від українських зірок чекають не лише інтриг і скандалів, а й допомоги ЗСУ.

У цьому переконаний ведучий шоу «Поле», в яке грає вся країна щовівторка о 20:00 на Новому каналі, Фіма Константиновський.

У мене є знайомі, якими пишаюся, бо вони творять дива щодня. Якщо казати про цивільних, то це Денис Христов (ведучий М1, блогер, волонтер. – Прим. ред.). Кілька разів на тиждень він вивозить людей з місць, де проходять бойові дії. І робить це з самого початку повномасштабної війни. Тому для мене Денис є нереальним прикладом, – каже Фіма Константиновський в «Зе Інтервʼюєрі». – Прикол волонтерства ще й у тому, що на початку великої війни кожен на запитання «Як справи?» мав відповідати: «Добре, волонтерю». Але насправді Значно важче допомагати весь цей час. Я опікуюся шелтером у Дніпрі, тому знаю багатьох, хто казав раніше: «Буду з тобою і шелтером назавжди. Поки не закінчиться війна, допомагатиму». Однак з часом більшість з них просто зникла.

Ведучий Фіма Константиновський / Пресслужба Нового каналу

Зірка Нового каналу зазначив, що ті, хто пішов на фронт, за замовчуванням є суперлюдьми.

Але я ще був приємно вражений тим, як коміки зустріли повномасштабну війну. Вони збирають кошти на допомогу ЗСУ. Одними з прикладів можу назвати Васю Байдака і Антона Тимошенка. Те, як вони змогли конвертувати гумор у допомогу, це щось нереальне. Вони, як зокрема і Badstreet Boys, майстри своєї справи, – зазначає ведучий «Поля». – Якось замислився над відповіддю онукам, коли ті запитають: «А як ви вивезли війну?» Як пояснити, як ми закривали збори? Раніше мені розказували, що війна – це страшно. Так і є, але я ніколи не думав, що в розповіді про це може бути історія, як коміки створили гурт і співали про снайперські гвинтівки. Тому пишаюся кожним, хто не здається та вигадує нові й нові збори.

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