Зірка «Зв’язку» Аліна Кошарна розірвала стосунки й написала про це пісню
Акторка популярного скетчкому «Зв’язок» Аліна Кошарна продовжує музичну кар’єру та випускає композицію про прощання з минулим.
Як розгортатиметься ця історія – дізнаємося дуже скоро. А от про чиї емоції Аліна співає у новій пісні, акторка так і не зізналася.
Одного разу ти обереш себе й поставиш крапку у стосунках, які не приносять щастя. Це не сумна пісня, вона вільна й романтична, як відчуття кожної жінки, що натхненно входить у нову епоху свого життя, – впевнена Аліна Кошарна. – Мені хотілося написати таку пісню, яка буде підтримувати всіх дівчат не боятися зачиняти двері нещасливих стосунків.
Ми часто чуємо вже мейнстримні слова «абʼюз» або «токсичний», та мало не кожна жінка могла перебувати у стосунках з чоловіком, який не дарує їй щастя. Ця пісня – про перші хвилини після рішучого кроку, коли ми обираємо себе та йдемо від людини, яка нас не цінує, – говорить Аліна. – Це перші хвилини осмислення, свободи й відчуття, ніби ти емоційно «пʼяна» йдеш у нове.
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