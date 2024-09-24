Зірка «Зв’язку» Аліна Кошарна розірвала стосунки й написала про це пісню

24 вересня 2024 15:30 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка «Зв’язку» Аліна Кошарна розірвала стосунки й написала про це пісню
Акторка Аліна Кошарна
Пресслужба Нового каналу

Акторка популярного скетчкому «Зв’язок» Аліна Кошарна продовжує музичну кар’єру та випускає композицію про прощання з минулим.

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Аліна Кошарна, яка зіграла Настю в серіалі «Зв’язок», продовжує музичну кар'єру. Цього разу акторка заспівала про вихід зі стосунків, які не приносять задоволення. Цікаво, що в другому сезоні «Зв’язку», продовження якого вже з 7 жовтня показуватимуть глядачам Нового каналу, у її героїні назріває конфлікт із серіальним чоловіком Сашею, якого на екрані втілив Дмитро Вівчарюк. 

Як розгортатиметься ця історія – дізнаємося дуже скоро. А от про чиї емоції Аліна співає у новій пісні, акторка так і не зізналася. 

Одного разу ти обереш себе й поставиш крапку у стосунках, які не приносять щастя. Це не сумна пісня, вона вільна й романтична, як відчуття кожної жінки, що натхненно входить у нову епоху свого життя, – впевнена Аліна Кошарна. – Мені хотілося написати таку пісню, яка буде підтримувати всіх дівчат не боятися зачиняти двері нещасливих стосунків.

Акторка Аліна Кошарна / Пресслужба Нового каналу

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Аліна працює разом із гітаристом VAN SU (Іваном Сухомлиновим), у тандемі вони вже готуються до випуску нового альбому. Трек «Одного разу» обов’язково буде там.

Ми часто чуємо вже мейнстримні слова «абʼюз» або «токсичний», та мало не кожна жінка могла перебувати у стосунках з чоловіком, який не дарує їй щастя. Ця пісня – про перші хвилини після рішучого кроку, коли ми обираємо себе та йдемо від людини, яка нас не цінує, – говорить Аліна. – Це перші хвилини осмислення, свободи й відчуття, ніби ти емоційно «пʼяна» йдеш у нове.

Нагадаємо, 

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