Зірка «Зв’язку» Аліна Кошарна розповіла про перший поцілунок з Дмитром Вівчарюком

10 липня 2024 15:05 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

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Зірка «Зв’язку» Аліна Кошарна розповіла про перший поцілунок з Дмитром Вівчарюком
Акторка Аліна Кошарна
Пресслужба Нового каналу

Акторка Аліна Кошарна зізналася, що хвилювало її під час зйомки романтичної сцени.

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Кохання, ніжність, пристрасть або вдячність – за допомогою поцілунку можна виразити безліч почуттів. А щоб не забувати про важливість та силу цього емоційного жесту, навіть створили свято – 6 липня світ відзначав День поцілунків. Та чи замислювалися ви, що відчувають актори, коли цілуються в кадрі? Адже для деяких, поцілунки на екрані – одні з найскладніших сцен. Акторка Аліна Кошарна відкрила секрет: її перший досвід поцілунку перед камерами стався зовсім нещодавно, а саме на знімальному майданчику другого сезону серіалу «Зв’язок», який вже восени покажуть глядачам. 

А цілувала Аліна свого кіношного чоловіка Дмитра Вівчарюка.

Я дуже хвилювалася! Але мені пощастило з партнером, адже Дмитро все розумів і взяв на себе ініціативу, дуже лагідно до мене ставився і страхував, – поділилася емоціями Аліна Кошарна. – Насправді ця сцена була дуже важкою фізично (думаю, глядачі потім зрозуміють про що я) та мала багато дублів, бо вона масштабна, в моїй уяві так точно. Тому я була втомлена, на нервах, але з повною довірою до партнера. Це дуже щемлива сцена, і я намагалась повністю зануритися в емоції Насті! Щоб глядач насправді зрозумів щирість моменту.

Аліна Кошарна та Дмитро Вівчарук / Пресслужба Нового каналу

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Під час зародження кінематографа поцілунки на екрані вважалися надто інтимними та непристойними. Зараз же вони стали невід’ємною частиною більшості фільмів і серіалів. Добре зіграний поцілунок може довести глядача до сліз, викликати усмішку або зворушити до глибини душі. А от що відчувають актори?  

Звісно, вимикаються будь-які емоції, і ти робиш чисто технічно, зважаючи на кадр, як треба стати, де треба повернутися, щоб камера тебе «побачила», – розповідає Аліна Кошарна. – Я дуже вдячна Дмитру, бо це неймовірно талановитий актор, прекрасний друг і чудовий партнер на майданчику.

Нагадаємо, 

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