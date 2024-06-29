Гарбузово-імбирне печиво за рецептом Ектора Хіменеса-Браво

29 червня 2024 13:46 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Гарбузово-імбирне печиво за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Гарбузово-імбирне печиво за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Пресслужба каналу СТБ

Як приготувати гарбузово-імбирне печиво? Простий рецепт гарбузово-імбирного печива від Ектора Хіменеса-Браво.

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Щосуботи запрошені гості ранкового шоу «Прокинься з Ектором» приносять Ектору Хіменесу-Браво один інгредієнт, буденний та звичний для продуктового кошика українців, а шеф-кухар надає два ексклюзивні рецепти з нього. Так, учасниця «МастерШеф» 11 сезон, блогерка Даша Євтух, запропонувала приготувати нові та небанальні страви з… гарбуза! Перше, що готували на кухні? – гарбузово-імбирне печиво.

Інгредієнти:

  • Вершкове масло – 60 г
  • Мед – 115 г
  • Борошно пшеничне – 600 г
  • Яйце куряче – 1 шт.
  • Гарбузове пюре – 60 г
  • Ряжанка – 85 г
  • Цукор – 170 г
  • Імбир мелений – 1 г
  • Розпушувач – 3 г
  • Сіль – 3 г
  • Сода харчова – 1 г
  • Кориця мелена – 1 г
  • Гвоздика – 0,5 г

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо гарбуз та робимо з нього пюре.
  2. Змішуємо борошно, яйце, вершкове масло, мед, гарбузове пюре, ряжанку та спеції (імбир, розпушувач, сіль, соду, корицю та гвоздику).
  3. Вимішуємо тісто до однорідної консистенції та залишаємо охолоджуватись впродовж однієї години.
  4. Далі формуємо кульки, злегка їх притиснувши, та обвалюємо їх в цукрі.
  5. Випікаємо 15 хвилин в духовій шафі за температури 170 градусів. Смачного!
   

 

 

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