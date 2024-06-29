Гарбузово-імбирне печиво за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
29 червня 2024 13:46
Гарбузово-імбирне печиво за рецептом Ектора Хіменеса-Браво
Пресслужба каналу СТБ
Як приготувати гарбузово-імбирне печиво? Простий рецепт гарбузово-імбирного печива від Ектора Хіменеса-Браво.
Ектору Хіменесу-Браво один інгредієнт, буденний та звичний для продуктового кошика українців, а шеф-кухар надає два ексклюзивні рецепти з нього. Так, учасниця «МастерШеф» 11 сезон, блогерка Даша Євтух, запропонувала приготувати нові та небанальні страви з… гарбуза! Перше, що готували на кухні? – гарбузово-імбирне печиво.
Інгредієнти:
- Вершкове масло – 60 г
- Мед – 115 г
- Борошно пшеничне – 600 г
- Яйце куряче – 1 шт.
- Гарбузове пюре – 60 г
- Ряжанка – 85 г
- Цукор – 170 г
- Імбир мелений – 1 г
- Розпушувач – 3 г
- Сіль – 3 г
- Сода харчова – 1 г
- Кориця мелена – 1 г
- Гвоздика – 0,5 г
Спосіб приготування:
- Відварюємо гарбуз та робимо з нього пюре.
- Змішуємо борошно, яйце, вершкове масло, мед, гарбузове пюре, ряжанку та спеції (імбир, розпушувач, сіль, соду, корицю та гвоздику).
- Вимішуємо тісто до однорідної консистенції та залишаємо охолоджуватись впродовж однієї години.
- Далі формуємо кульки, злегка їх притиснувши, та обвалюємо їх в цукрі.
- Випікаємо 15 хвилин в духовій шафі за температури 170 градусів. Смачного!