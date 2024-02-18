Рецепт домашньої шаурми від Алекса Якутова

18 лютого 2024 16:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Рецепт домашньої шаурми від Алекса Якутова
Рецепт домашньої шаурми від Алекса Якутова
pixabay.com

Швидкий і простий рецепт домашньої шаурми. Як вдома приготувати смачну шаурму – розповів Алекс Якутов. Вся справа в маринаді!

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Домашня шаурма, приготовлена з якісних продуктів, – це чудовий варіант обіду. Адже мікс мʼяса, овочів і соусу не лише подарує нам гастрономічне задоволення, а й вгамує голод! Існує безліч рецептів шаурми, бо туди можна додавати все, чого душа забажає. Ведучий реаліті «На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов поділився своїм варіантом популярної східної страви. Занотовуйте, аби смачно здивувати близьких!

Інгредієнти

Для маринаду:

  • куряче стегно – 2 кг
  • сіль – 1 ст. л.
  • перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
  • насіння фенхелю – 0,5 ч. л.
  • часник – 2 зубчики
  • перець чилі – половина одного
  • гірчиця американська – 1 ст. л.
  • паста карі – 1 ст. л.
  • лимон – 1 шт.
  • мед – 1 ст. л.
  • олія оливкова – 2,5 ст. л.

Для начинки:

  • лаваш тонкий – 5 шт.
  • капуста білокачанна – 0,5 шт.
  • огірки мариновані – 7 шт.
  • томат – 4 шт.
  • цибуля зелена – 3-4 шт.

Для часникового соусу:

  • майонез – 150 г
  • йогурт – 150 г
  • сіль – 1 ч. л. 
  • часник – 2 зубчики
  • кріп – 5 гілочок

Спосіб приготування:

  1. Спочатку замаринуйте мʼясо. Ретельно промийте курячі стегна й викладіть у глибоку миску. Додайте всі сухі інгредієнти: сіль, перець чорний мелений, насіння фенхелю. Потім додайте гірчицю, мед, олію, пасту карі, натерту лимонну цедру, перець чилі та часник. Вичавіть із лимона сік і влийте до миски. Перемішайте та залиште на 2 години.
  2. Поки мʼясо маринується, підготуйте начинку. Нашаткуйте капусту, наріжте томати, огірки півколом та подрібніть зелену цибулю.
  3. Для соусу натріть часник і дрібно наріжте кріп. Змішайте їх разом із майонезом, йогуртом. Доведіть до смаку сіллю.
  4. Посмажте курячі стегна на грилі або в духовці. Готове мʼясо наріжте смужками.
  5. Тепер зберіть шаурму. На лаваш викладіть інгредієнти в такому порядку: нарізані курячі стегна, соус, подрібнені капуста, томати, огірки. Загніть лаваш з одного боку, аби начинка не випадала, і загорніть у рулет. Потім додайте трохи соусу в незагнутий край. І насолоджуйтеся смаком!
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