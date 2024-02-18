Рецепт домашньої шаурми від Алекса Якутова
18 лютого 2024 16:16
Рецепт домашньої шаурми від Алекса Якутова
pixabay.com
Швидкий і простий рецепт домашньої шаурми. Як вдома приготувати смачну шаурму – розповів Алекс Якутов. Вся справа в маринаді!
«На ножах» (Новий канал) Алекс Якутов поділився своїм варіантом популярної східної страви. Занотовуйте, аби смачно здивувати близьких!
Інгредієнти
Для маринаду:
- куряче стегно – 2 кг
- сіль – 1 ст. л.
- перець чорний мелений – 0,5 ч. л.
- насіння фенхелю – 0,5 ч. л.
- часник – 2 зубчики
- перець чилі – половина одного
- гірчиця американська – 1 ст. л.
- паста карі – 1 ст. л.
- лимон – 1 шт.
- мед – 1 ст. л.
- олія оливкова – 2,5 ст. л.
Для начинки:
- лаваш тонкий – 5 шт.
- капуста білокачанна – 0,5 шт.
- огірки мариновані – 7 шт.
- томат – 4 шт.
- цибуля зелена – 3-4 шт.
Для часникового соусу:
- майонез – 150 г
- йогурт – 150 г
- сіль – 1 ч. л.
- часник – 2 зубчики
- кріп – 5 гілочок
Спосіб приготування:
- Спочатку замаринуйте мʼясо. Ретельно промийте курячі стегна й викладіть у глибоку миску. Додайте всі сухі інгредієнти: сіль, перець чорний мелений, насіння фенхелю. Потім додайте гірчицю, мед, олію, пасту карі, натерту лимонну цедру, перець чилі та часник. Вичавіть із лимона сік і влийте до миски. Перемішайте та залиште на 2 години.
- Поки мʼясо маринується, підготуйте начинку. Нашаткуйте капусту, наріжте томати, огірки півколом та подрібніть зелену цибулю.
- Для соусу натріть часник і дрібно наріжте кріп. Змішайте їх разом із майонезом, йогуртом. Доведіть до смаку сіллю.
- Посмажте курячі стегна на грилі або в духовці. Готове мʼясо наріжте смужками.
- Тепер зберіть шаурму. На лаваш викладіть інгредієнти в такому порядку: нарізані курячі стегна, соус, подрібнені капуста, томати, огірки. Загніть лаваш з одного боку, аби начинка не випадала, і загорніть у рулет. Потім додайте трохи соусу в незагнутий край. І насолоджуйтеся смаком!