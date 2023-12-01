Рецепт авторської Карбонари з копченою скумбрією від Шефа Алекса Якутова
1 грудня 2023 16:42
Рецепт авторської Карбонари з копченою скумбрією від Шефа Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу
Шеф, експерт реаліті «На ножах» на Новому каналі Алекс Якутов поділився авторським і досить простим рецептом карбонари зі скумбрією.
Пропоную приготувати авторську Карбонару зі скумбрією гарячого копчення. Виходить дуже економна, ситна та смачна страва. Але запам’ятайте: в соус не потрібно додавати вершки, а для презентації не потрібне сире яйце, – наголошує Алекс Якутов. – Карбонара з’явилася відтоді, як італійські шахтарі брали з собою на роботу підкопчені свинячі щічки, підсмажували їх і додавали в пасту.
Інгредієнти:
- спагеті – 0,5 пачки (250 г)
- вода – 2 л
- жовток – 3 шт.
- пармезан – 50-60 г (і 50 г для посипки)
- скумбрія гарячого копчення – 1 шт.
- сіль – 20 г
- чорний мелений перець – ¼ ч. л.
Спосіб приготування:
- Покладіть спагеті в підсолений окріп. Відваріть їх, дотримуючись інструкції на упаковці.
- У мисці збийте три жовтки. Додайте пармезан і перемішайте.
- Коли вода в каструлі закипить, візьміть 100 г цієї води й додайте до сиру та жовтків. Ретельно перемішайте. Має вийти консистенція, як соус. Також додайте чорний мелений перець і перемішайте.
- Викладіть пасту до соусу. Знову ретельно перемішайте. Страва має бути соковитою, ніжною та ароматною.
- Розберіть скумбрію на волокна й додайте в карбонару. Посипте ще тертим пармезаном. Можна подавати до столу! Смачного!