Рецепт авторської Карбонари з копченою скумбрією від Шефа Алекса Якутова

1 грудня 2023 16:42 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

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Рецепт авторської Карбонари з копченою скумбрією від Шефа Алекса Якутова
Рецепт авторської Карбонари з копченою скумбрією від Шефа Алекса Якутова
Пресслужба Нового каналу

Шеф, експерт реаліті «На ножах» на Новому каналі Алекс Якутов поділився авторським і досить простим рецептом карбонари зі скумбрією.

Пропоную приготувати авторську Карбонару зі скумбрією гарячого копчення. Виходить дуже економна, ситна та смачна страва. Але запам’ятайте: в соус не потрібно додавати вершки, а для презентації не потрібне сире яйце, – наголошує Алекс Якутов. – Карбонара з’явилася відтоді, як італійські шахтарі брали з собою на роботу підкопчені свинячі щічки, підсмажували їх і додавали в пасту.

Інгредієнти:

  • спагеті – 0,5 пачки (250 г)
  • вода – 2 л
  • жовток – 3 шт.
  • пармезан – 50-60 г (і 50 г для посипки)
  • скумбрія гарячого копчення – 1 шт.
  • сіль – 20 г
  • чорний мелений перець – ¼ ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Покладіть спагеті в підсолений окріп. Відваріть їх, дотримуючись інструкції на упаковці.
  2. У мисці збийте три жовтки. Додайте пармезан і перемішайте.
  3. Коли вода в каструлі закипить, візьміть 100 г цієї води й додайте до сиру та жовтків. Ретельно перемішайте. Має вийти консистенція, як соус. Також додайте чорний мелений перець і перемішайте.
  4. Викладіть пасту до соусу. Знову ретельно перемішайте. Страва має бути соковитою, ніжною та ароматною.
  5. Розберіть скумбрію на волокна й додайте в карбонару. Посипте ще тертим пармезаном. Можна подавати до столу! Смачного!
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