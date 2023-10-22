На ножах 2 сезон 2 випуск від 10.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску реаліті На ножах 2 сезон: у самісінькому центрі героїчного міста Буча розташоване кафе Джем, яким турботливо опікуються власники Сєрго та Світлана. Заклад існує вже сім років, і за цей час йому вдалося ввібрати в себе дуже багато креативу. Проте, коли Алекс Якутов зайде в кафе, то відразу зверне увагу на те, що інтер’єр схожий на дитячу кімнату, в якій панує творчий хаос. Чи зможе професійний шеф змінити атмосферу в закладі і перетворити його на сімейне кафе? Які недоліки в меню та роботі персоналу знайде Алекс? І який вигляд матиме кафе Джем у Бучі після фінального перевтілення? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2 сезон 2 випуск від 10.10.2023.
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