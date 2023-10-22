На ножах 2 сезон 2 випуск від 10.10.2023 дивитися онлайн

22 жовтня 2023 13:50 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ножах 2 сезон 2 випуск від 10.10.2023 дивитися онлайн
На ножах 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.10.2023)
Пресслужба Нового каналу

10 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту На ножах 2 сезон. 2 випуск реаліті На ножах 2 сезон від 10.10.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску реаліті На ножах 2 сезон: у самісінькому центрі героїчного міста Буча розташоване кафе Джем, яким турботливо опікуються власники Сєрго та Світлана. Заклад існує вже сім років, і за цей час йому вдалося ввібрати в себе дуже багато креативу. Проте, коли Алекс Якутов зайде в кафе, то відразу зверне увагу на те, що інтер’єр схожий на дитячу кімнату, в якій панує творчий хаос. Чи зможе професійний шеф змінити атмосферу в закладі і перетворити його на сімейне кафе? Які недоліки в меню та роботі персоналу знайде Алекс? І який вигляд матиме кафе Джем у Бучі після фінального перевтілення? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2 сезон 2 випуск від 10.10.2023.

2 випуск реаліті На ножах 2 сезон дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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