На ножах 2 сезон 2 випуск від 10.10.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

На ножах 2 сезон: дивитися 2 випуск онлайн (ефір від 10.10.2023) Пресслужба Нового каналу

10 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск проєкту На ножах 2 сезон. 2 випуск реаліті На ножах 2 сезон від 10.10.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.