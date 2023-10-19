На ножах 2 сезон 1 випуск від 03.10.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску реаліті На ножах 2 сезон: ресторанна сфера переживає дуже непрості часи. Багато закладів закрилися назавжди, а ті, які вистояли, об’єдналися заради допомоги країні. Колись найдвіжовіший заклад у Броварах PARTY BAR 911 не став винятком. З 24 лютого 2022 року заклад перетворився в найактивніший хаб у місті, і близько трьох місяців персонал готував для ЗСУ. Згодом керуюча Ольга вирішила ризикнути та відкрити заклад для відвідувачів, проте гостей було не дуже багато. Ольга вважає, що людям уже приївся інтер’єр і атмосфера, проте вона не знає, як виправити ситуацію. Чи зможе професійний шеф Алекс Якутов реанімувати PARTY BAR 911 у Броварах? З якими складнощами та випробуваннями він зіткнеться? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2 сезон 1 випуск від 03.10.2023.
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