На ножах 2 сезон 1 випуск від 03.10.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

На ножах 2 сезон: дивитися 1 випуск онлайн (ефір від 03.10.2023) Пресслужба Нового каналу

3 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск проєкту На ножах 2 сезон. 1 випуск реаліті На ножах 2 сезон від 03.10.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.