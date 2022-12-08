На ножах 2022 випуск 7 від 03.12.2022 дивитися онлайн

8 декабря 2022 20:05 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ножах 2022 випуск 7 від 03.12.2022 дивитися онлайн
На ножах 2022: дивитися 7 випуск онлайн (ефір від 03.12.2022)
Пресслужба Нового каналу

3 грудня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 7 випуск проєкту На ножах 2022. 7 випуск реаліті На ножах 2022 від 03.12.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 7 випуску реаліті На ножах 2022: маленька Італія в самому центрі Києва. Бахтовар та його дівчина Наталія відкрили піцерію «Al Forno» у 2015 році. Для пари це було здійсненням мрії, проте згодом вони зрозуміли, що не все йде так гладко, як їм хотілося б. Заклад знаходиться у самому центрі столиці, але зовсім не окупається. Гості давно не заглядають до «Al Forno», і кухарям навіть доводиться викидати невикористані заготовки. Бахтовар та Наталія вважають, що у всьому винні конкуренти, які причаїлися за рогом та переманюють до себе відвідувачів. Але у чому проблема насправді?

У 7 випуску На ножах 2022 Алекс Якутов продегустує основні позиції меню та проінспектує заклад. Шеф навчався в Італії, і він дуже не любить, коли хтось псує італійську кухню. Чи не розчарує його якість страв у піцерії? І які помилки він знайде у підході до управління рестораном? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 7 від 03.12.2022.

7 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті На ножах дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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