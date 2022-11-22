На ножах 2022 випуск 6 від 19.11.2022 дивитися онлайн

19 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту На ножах 2022. 6 випуск реаліті На ножах 2022 від 19.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Дивіться у 6 випуску реаліті На ножах 2022 : Алекс Якутов намагатиметься допомогти арт-кафе, яке колись було майданчиком для всіх творчих людей Дніпра, а тепер стало звичайним дешевим баром, куди приходять, щоб напитися до нестями. Колись цей формат закладу був новим та цікавим для міста, але тепер гостям не вистачає свіжих ідей. Власники арт-кафе, Сергій та Олексій, не можуть домовитися між собою про те, яким вони бачать майбутнє свого закладу. Сергій навіть почав замислюватися над тим, що арт-кафе віджило своє і краще його закрити.

Алекс Якутов у 6 випуску На ножах 2022 виявив, що власники кафе дуже трепетно ​​ставляться до сцени та картин, але при цьому їм абсолютно наплювати на якість їжі. Гостям подають страви з несмачного та гумового морозива, а алкоголь спеціально подають за заниженою ціною, щоб залучати любителів випити. Невже арт-кафе остаточно перетворилося на наливайку? І чи можна щось зробити, щоб повернути йому колишню славу? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 6 від 19.11.2022.

6 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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