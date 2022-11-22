На ножах 2022 випуск 6 від 19.11.2022 дивитися онлайн
19 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 6 випуск проєкту На ножах 2022. 6 випуск реаліті На ножах 2022 від 19.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
Алекс Якутов у 6 випуску На ножах 2022 виявив, що власники кафе дуже трепетно ставляться до сцени та картин, але при цьому їм абсолютно наплювати на якість їжі. Гостям подають страви з несмачного та гумового морозива, а алкоголь спеціально подають за заниженою ціною, щоб залучати любителів випити. Невже арт-кафе остаточно перетворилося на наливайку? І чи можна щось зробити, щоб повернути йому колишню славу? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 6 від 19.11.2022.
6 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
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