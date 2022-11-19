На ножах 2022 випуск 5 від 12.11.2022 дивитися онлайн
12 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту На ножах 2022. 5 випуск реаліті На ножах 2022 від 12.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.
У 5 випуску На ножах 2022 Алекс Якутов перевірить, у чому проблема закладу. Георгій вважає, що винні ліниві та безвідповідальні працівники, а кухарі, у свою чергу, звинувачують у всьому надто суворого керівника. За їхніми словами, ставлення Георгія відбиває будь-яке бажання працювати та намагатися. Хто ж має рацію? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 5 від 12.11.2022.
5 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.
Усі випуски реаліті На ножах дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.