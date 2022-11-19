На ножах 2022 випуск 5 від 12.11.2022 дивитися онлайн

19 ноября 2022 16:20 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ножах 2022 випуск 5 від 12.11.2022 дивитися онлайн
На ножах 2022: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 12.11.2022)
Пресслужба Нового каналу

12 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту На ножах 2022. 5 випуск реаліті На ножах 2022 від 12.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 5 випуску реаліті На ножах 2022: Алекс Якутов перевіряє грузинський ресторан Квеврі у Києві. Його власник Георгій раніше мав 6 закладів, але всі вони, крім одного, закрилися. Останній живий ресторан не приносить Георгію грошей, а відвідувачі скаржаться на якість страв та обслуговування.

У 5 випуску На ножах 2022 Алекс Якутов перевірить, у чому проблема закладу. Георгій вважає, що винні ліниві та безвідповідальні працівники, а кухарі, у свою чергу, звинувачують у всьому надто суворого керівника. За їхніми словами, ставлення Георгія відбиває будь-яке бажання працювати та намагатися. Хто ж має рацію? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 5 від 12.11.2022.

5 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті На ножах дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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