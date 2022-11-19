На ножах 2022 випуск 5 від 12.11.2022 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

На ножах 2022: дивитися 5 випуск онлайн (ефір від 12.11.2022) Пресслужба Нового каналу

12 листопада на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 5 випуск проєкту На ножах 2022. 5 випуск реаліті На ножах 2022 від 12.11.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.