На ножах 2022 випуск 3 від 29.10.2022 дивитися онлайн

2 ноября 2022 11:19 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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На ножах 2022 випуск 3 від 29.10.2022 дивитися онлайн
На ножах 2022: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 29.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

29 жовтня на Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск проєкту На ножах 2022. 3 випуск реаліті На ножах 2022 від 29.10.2022 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску реаліті На ножах 2022: власниця бару SOVA у Житомирі Ганна – молода амбітна жінка, юрист за освітою. Вона хотіла створити яскравий заклад для молоді у Житомирі, але щось пішло не так. У барі мало відвідувачів, до того ж заклад отримує погані відгуки та оцінки.

Ганна пишається тим, що в неї працюють молоді та енергійні люди, а обстановка у колективі дружня та неформальна. Можливо, навіть занадто, адже працівники бару SOVA не соромляться пити на робочому місці! У 3 випуску На ножах 2022 Ганна нарешті визнала, що з цим потрібно щось робити, адже бар не приносить їй грошей.

Колектив виявився не єдиною проблемою у закладі. Алекс Якутов оцінив меню бару та залишився ним незадоволений. Чи зможе Ганна за допомогою експертів виправити всі помилки у своєму бізнесі, щоб зробити його прибутковим? Дивіться онлайн проєкт На ножах 2022 випуск 3 від 29.10.2022.

3 випуск реаліті На ножах 2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски реаліті На ножах дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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