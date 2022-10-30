Полкан 4 серія дивитися онлайн: ефір від 26.10.2022

Дивіться у 4 серії серіалу Полкан 2022: Слава Курочка нарешті повертається на службу у відділення поліції і одразу рветься у бій! Дочка Аркадія Петровича Віка все ніяк не залишає надію отримати хоч одну серйозну справу. Тато настільки опікується донькою, що слідча Віка постійно займається перекладанням папірців. Цього разу дівчина має можливість допомагати Денису з пошуком небезпечного злочинця, проте Аркадій Петрович відправляє Віку шукати разом з Курочкою безхатька. І Слава вирішує скористатися цією нагодою, щоб зблизитися з Вікою. Поки Курочка вирішує проблеми в особистому житті, у Полкана з'являється ідея звернутися до ворожки, щоби вирішити свою «проблему» з душею. Дивіться у серіалі Полкан 4 серія від 26.10.2022.
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