Полкан 4 серія дивитися онлайн: ефір від 26.10.2022

30 октября 2022 22:21 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Полкан 4 серія дивитися онлайн: ефір від 26.10.2022
Полкан: дивитися 4 серію онлайн (ефір від 26.10.2022)
Пресслужба Нового каналу

На Новому каналі і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшла 4 серія серіалу Полкан 1 сезон. 4 серію серіалу Полкан 2022 від 26.10.2022 дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

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Дивіться у 4 серії серіалу Полкан 2022: Слава Курочка нарешті повертається на службу у відділення поліції і одразу рветься у бій! Дочка Аркадія Петровича Віка все ніяк не залишає надію отримати хоч одну серйозну справу. Тато настільки опікується донькою, що слідча Віка постійно займається перекладанням папірців. Цього разу дівчина має можливість допомагати Денису з пошуком небезпечного злочинця, проте Аркадій Петрович відправляє Віку шукати разом з Курочкою безхатька. І Слава вирішує скористатися цією нагодою, щоб зблизитися з Вікою. Поки Курочка вирішує проблеми в особистому житті, у Полкана з'являється ідея звернутися до ворожки, щоби вирішити свою «проблему» з душею. Дивіться у серіалі Полкан 4 серія від 26.10.2022.

4 серію серіалу Полкан   дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Всі серії серіалу Полкан 2022 дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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