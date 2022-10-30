Холостяк 12 сезон: 19 учасниць шоу, яких вибрав Алекс Топольський – знайомимося ближче з кожною з них
У п'ятницю, 28 жовтня, стартував 12 сезон найромантичнішого шоу України Холостяк. Імена дівчат, які стали учасницями шоу Холостяк 12 сезон 1 випуск – у нашому матеріалі.
Але вже на Першій вечірці і сам Алекс приголомшив учасниць новиною: троянди першого враження не буде! Замість неї в руках головного холостяка опинилася біла троянда. Що вона означає? Окрім білої троянди Алекс Топольський у 1 випуску проєкту Холостяк 12 сезон вручав червоні, жовту та рожеву троянди. Яке значення вони мають? Усі подробиці стали відомі на Церемонії троянд.
Біла троянда на проєкті означає здійснення будь якого бажання. Отримала на першій Церемонії роз Анастасія (приватний підприємець).
Жовта троянда – троянда останнього шансу. Отримала на першій Церемонії роз Саша (керівниця б'юті-компанії)
Рожева троянда – для дівчини, яка буде господинею будинку зі своїми правилами на наступному тижні. Отримала на першій Церемонії роз Олена.
І так, пропонуємо вам познайомитися з кожною дівчиною, яка стала учасницею 12 сезону проєкту Холостяк з Алексом Топольським: