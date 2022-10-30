Холостяк 12 сезон: 19 учасниць шоу, яких вибрав Алекс Топольський – знайомимося ближче з кожною з них

У п'ятницю, 28 жовтня, стартував 12 сезон найромантичнішого шоу України Холостяк. Імена дівчат, які стали учасницями шоу Холостяк 12 сезон 1 випуск – у нашому матеріалі.

У 1 випуску реаліті Холостяк 12 сезон відбулася зустріч Алекса Топольського із претендентками на його серце. Щоб зачарувати та здивувати найбажанішого чоловіка країни, дівчата обирали найрізноманітніші та найнесподіваніші методи.

Але вже на Першій вечірці і сам Алекс приголомшив учасниць новиною: троянди першого враження не буде! Замість неї в руках головного холостяка опинилася біла троянда. Що вона означає? Окрім білої троянди Алекс Топольський у 1 випуску проєкту Холостяк 12 сезон вручав червоні, жовту та рожеву троянди. Яке значення вони мають? Усі подробиці стали відомі на Церемонії троянд.

Біла троянда на проєкті означає здійснення будь якого бажання. Отримала на першій Церемонії роз Анастасія (приватний підприємець).

Жовта троянда – троянда останнього шансу. Отримала на першій Церемонії роз Саша (керівниця б'юті-компанії)

Рожева троянда – для дівчини, яка буде господинею будинку зі своїми правилами на наступному тижні. Отримала на першій Церемонії роз Олена.

І так, пропонуємо вам познайомитися з кожною дівчиною, яка стала учасницею 12 сезону проєкту Холостяк з Алексом Топольським:

Катя, фотомодель

Катя

Оля 24 роки, організаторка дитячих свят (м. Нью-Йорк, США)

Оля

Аделіна 19 років, танцівниця та хореографиня (м. Київ)

Аделіна

Анастасія 28 років, нутріциологиня (м. Одеса)

Анастасія

Аміна 20 років, медсестра (м. Київ)

Аміна

Аліна 23 роки, фінансовий аналітик (м. Мирноград)

Аліна

Вікторія 37 років, акторка (м. Київ)

Вікторія

Саша 25 років, безробітна (м. Харків)

Саша

Юля 22 роки, вишивальниця (м. Сміла)

Юля

Роксолана 28 років, візажитска (м. Дніпро)

Роксолана

Елізабет 21 рік, студентка (м. Стокгольм, Швеція)

Елізабет

Єлизавета 27 років, круп'є (м. Київ)

Ліза

Юлія 27 років, директор банкетної служби (м. Бучач)

Юля

Марина, косметологиня

Марина

Саша 29 років, керівниця б'юті-компанії (м. Київ)

Саша

Ольга 32 роки, тілоохоронець (м. Київ)

Ольга

Анастасія 24 роки, приватний підприємець (м. Дніпро)

Анастасія

Людмила, волейболистка

Людмила

Олена 28 років