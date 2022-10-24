Актори серіалу «Полкан» розповіли про характери своїх персонажів

Хто є хто у «Полкані»?

Олег Гоцуляк – Слава Курочка

«Полкан» – історія досвідченого та цинічного опера Павла Сафронова, який перебуває в комі, а його душа переселилася у дворового пса. Пропонуємо дізнатися більше про персонажів, з якими ви познайомитеся у цьому серіалі.

Він – молодий напарник Сафронова та єдиний, хто чує його голос. Разом із собакою розслідуватиме злочини, раз у раз потрапляючи в комічні ситуації.

Слава – добрий, щирий, довірливий, чесний. Він – український Форрест Ґамп. Думаю, десь такі мрійники ще залишилися, – усміхається актор. – На першому курсі університету мені теж здавалося, що я можу щось зробити не так, порушити всю ідилію. Слава нафантазував собі ідеальний всесвіт, і його реакція на правду життя та поліцейські реалії дуже весела. Спочатку я не міг зрозуміти, що з Курочкою не так, а потім мене захопило, що він такий щирий і казковий.

Олег Гоцуляк / Пресслужба Нового каналу

Юлія Буйновська – Віка

Донька начальника поліцейського відділку, яка намагається довести батькові та оточуючим, що жінка може бути таким же успішним і продуктивним поліцейським, як і чоловік.

Віка – дуже цілеспрямована дівчина, одержима своєю професією. Поки що її не помічають, але скоро все зміниться, – заінтригувала Юлія. – Я одразу відчула, що це моя героїня, бо вона на мене максимально схожа. Дівчина прагне успіху в професії, не витрачає час на якісь інші справи — займається лише тим, що вона любить, бо знає, що це в неї виходить якнайкраще. Вона красуня, за нею побиваються всі чоловіки, але Юля не звертає на них увагу, бо має мрію та мету.

Юлія Буйновська / Пресслужба Нового каналу

Тарас Цимбалюк – Ден

Один з колег Слави Курочки та Віки, який намагається зайвий раз не братися за брудну роботу та схитрувати.

Мій герой – самозакоханий, іронічний, має багато комплексів. Він поціновувач жіночої статі та проявляє це всілякими способами. Якісь конкретні характеристики, які нав’язує режисер, звісно, полярні до мене, але, як і кожен актор, я додаю в образ щось своє, – розповів актор.

Тарас Цимбалюк / Пресслужба Нового каналу

Олександр Сугак – Сергій Демченко

Безініціативний поліцейський, який звик плисти за течією. Він багато чого хоче, але нічого для цього не робить.

Мій персонаж – дуже спокійна людина, яка пішла до поліції. Я так собі гадаю, що він дуже чесний, бо сумлінно виконує свої обов’язки, але в нього це іноді не зовсім виходить, – розповів Олександр. – Сергій трошки незграбний. Зовнішній вигляд у нього досить охайний, він завжди ходить із застібнутим верхнім ґудзичком. Але неохайний у якихось вчинках. Він з тих людей, які хочуть якнайкраще, а виходить як завжди. Як і Демченко, я теж сумлінно роблю свою роботу, тому що не уявляю, як можна інакше. Якщо не любиш якусь справу – не роби, не берися за неї. А якщо справді хочеш чогось добитися, то маєш віддаватися на всі 100%.

Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Не пропустіть прем’єру серіала «Полкана» сьогодні о 19:00 на Новому каналі!

Нагадаємо,