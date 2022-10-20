Олександр Сугак з «Полкану» – про перший день повномасштабної війни: «Над будинком низько пролетіла ракета»

Актор серіалу Нового каналу Олександр Сугак розповів, у який момент вирішив евакуюватися до рідної Вінниці.

У більшості українців ранок 24 лютого почався з гучних вибухів і тривожних новин. Не став винятком і актор Олександр Сугак, який зіграв поліцейського Сергія Демченка в серіалі «Полкан» (Новий канал).

Я прокинувся під ранок з упевненістю, що мені наснився вибух. Знаєте, бувають сни на межі з реальністю. Коли чуєш різкий звук або падаєш – і прокидаєшся. Я спокійно пішов до вбиральні, та коли почув наступний вибух, усе зрозумів, – зізнався Олександр. – Взяв до рук телефон – переконався, що повномасштабна війна розпочалася. Розбудив дружину, доця ще спала – її не будили. Кілька годин провели біля телевізора… Була надія, що зараз все стабілізується, що це помилка…

Актор Олександр Сугак / Пресслужба Нового каналу

Першу половину дня Сугак вагався, чи потрібно кудись виїжджати. Але потім побачив ракету над своїм будинком.

Ми були частково зібрані, за два дні до 24 лютого заправили повний бак. Напевно, як більшість, не вірили, що щось станеться, але готували план Б. Довелося ним скористатися, – додав актор серіалу Нового каналу. – Коли я побачив ракету, яка дуже низько летить над нашим будинком, зрозумів: треба вивозити дружину та дитину. Я родом з Вінниці, тож поїхали туди до родичів. Дорога зайняла дев’ять годин, але вже ввечері ми були на місці.

Наразі дружина і донька Олександра перебувають за кордоном. Думка про те, що він обов’язково має їх обійняти, допомагає актору підтримувати бойовий дух.

Також мені допомагає триматися кожна історія, в якій проявляються сила та дух наших людей – волонтерів, військових, дітей, які збирають кошти на ЗСУ, – сказав Сугак. – Коли дивишся, як нас підтримує весь цивілізований світ, розумієш: Перемога за нами, і треба триматися.

Актори серіалу «Полкан» / Пресслужба Нового каналу

Для довідки:

Серіал «Полкан» – історія досвідченого та цинічного опера Павла Сафронова, який перебуває в комі, а його душа переселилася у дворового пса. Єдиний, хто чує голос поліцейського, – його молодий напарник, лейтенант Слава Курочка, який щойно розпочав кар’єру в поліції. Разом із собакою він і буде розслідувати злочини, раз у раз потрапляючи в комічні ситуації. У головних ролях: Олег Гоцуляк, Тарас Цимбалюк, Юлія Буйновська, Дмитро Вівчарюк, Олександр Сугак і, звісно ж, бордер-коллі на прізвисько Челсі.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Полкан» 24 жовтня о 19:00 на Новому каналі!