Главная актриса сериала "Полкан" Юлия Буйновская появится в новом амплуа

9 февраля 2022 20:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Главная актриса сериала
Главная актриса сериала "Полкан" Юлия Буйновская
пресс-служба Нового канала

Работа над сериалом Нового канала «Полкан» запомнится Юлии Буйновской на всю жизнь – это ее первая комедийная роль.

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Бордер-колли, умеющий разговаривать, – не единственное украшение комедийного детектива Нового канала «Полкан». В актерском составе как народные артисты Украины Остап Ступка и Станислав Боклан, так и молодые и очень перспективные актеры Олег Гоцуляк и Тарас Цымбалюк. А главная женская роль – полицейской Виктории – досталась очаровательной Юлии Буйновской.

Я сразу почувствовала, что Вика моя героиня, потому что мы максимально похожи. Она — девушка, которая стремится к успеху в своей профессии, не тратит время ни на личную жизнь, ни на какие-либо другие собственные дела. Занимается только тем, что любит, потому что знает, что это у нее получается лучше всего, – объяснила Юлия. – Вика красивая, за ней убиваются все мужчины, но она не обращает на них внимания, потому что настойчиво идет к своей цели.

Актриса сериала "Полкан" Юлия Буйновская / пресс-служба Нового канала

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Ранее Юлия исполняла только драматические роли. Вы могли видеть ее в сериалах «Неверная», «Все, чего пожелаешь» и «С кем поведешься». Но в сериале Нового канала актриса появится в новом амплуа.

«Полкан» – мой первый комедийный сериал. На самом деле комедийный. Сценарий я читала ночью и смеялась так, что все соседи слышали, – вспоминает Буйновская. – А еще это моя первая роль на украинском языке. Трудно было переступить языковой барьер, ведь я всю жизнь общалась по-русски. Хотя выучила украинский еще во время учебы в университете им. Карпенко-Карого, в обычной жизни перешла на него всего полгода назад – чтобы органично звучать в сериалах. К тому же, мне приятно разговаривать на украинском, потому что это наш родной язык.

Премьера сериала «Полкан» состоится уже этой весной на Новом канале! Не пропустите!

Напомним,

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