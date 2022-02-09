Позитив рассказал о своем гардеробе и дорогих подарках для Потапа

9 февраля 2022 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Позитив рассказал о своем гардеробе и дорогих подарках для Потапа
Позитив
пресс-служба Нового канала

Во время съемок проекта «Где логика?» артист Алексей Завгородний (Позитив) признался, что свои look'и подбирает под носки или даже трусы.

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Всегда интересно заглянуть в личную жизнь знаменитостей. За кулисами шоу «Где логика?», которое с 3 марта покажет Новый канал, о своем гардеробе рассказал Позитив. Он точно знает, как самовыражаться!

Клипы, выступления, мероприятия – на таких публичных выходах хочется, чтобы обращали внимание, – признается он. – В повседневной жизни я одеваюсь проще. Наверное, из-за моментов из прошлого. Когда мы уже стали артистами, но еще ездили в метро, нужно было все контролировать. За внешний вид можно было и отхватить (смеется).

Где логика 2 сезон: Позитив и Женя Галич / пресс-служба Нового канала

Позитив всегда очень тщательно подбирает образы. Отталкивается не только от настроения:

Если я подхожу к шкафу и понимаю, что мне понравились синие носки, то под них буду подбирать весь look, – говорит артист. – Даже трусы! Обязательно. Их вроде никто не видит, но сам-то знаю. Вот сделают комплимент, что хорошо выгляжу, а я уверенно отвечу: «А ты видел цвет трусов?» (смеется).

Гардероб у Позитива немаленький. Несмотря на это, на вещи он тратит не так много денег.

Мне повезло, что есть спонсоры. 50% вещей покупаю сам, а 50% мне достаются после съемок клипов, реклам, выступлений, – рассказывает музыкант. – На шоу «Где логика?» я, например, в кроссовках Balenciaga, купленных для концерта «Время и Стекло». Тогда нам и всему балету заказали одинаковую обувь, на которую потратили половину бюджета всего мероприятия. Купил бы сам такие кроссовки? Наверное, нет… Слишком дорого. Я могу себе это позволить, но не хочу тратить 600 или 800 долларов на обувь. Признаюсь только, что на подарки для Потапа готов потратить больше, чем на себя. Последние два или три дня рождения дарил вещи, которые стоят тысячу долларов и больше.

Потап, Настя Каменских, Позитив / instagram.com/positiff

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