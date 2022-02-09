Позитив рассказал о своем гардеробе и дорогих подарках для Потапа Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Позитив пресс-служба Нового канала

Во время съемок проекта «Где логика?» артист Алексей Завгородний (Позитив) признался, что свои look'и подбирает под носки или даже трусы.