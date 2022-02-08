Роман Мищеряков рассказал, по какому принципу они с девушкой выбирают друг другу подарки

Роман Мищеряков и его девушка Юлия любят удивлять друг друга подарками. Ведущий реалити "Пара на миллион" рассказал, по какому принципу они их выбирают, чтобы не прогадать.

Уже 22 февраля на Новом канале состоится премьера реалити «Пара на миллион» – в нем уверенные в себе девушки будут искать общий язык с застенчивыми парнями-домоседами. И если они только будут учиться строить отношения по мере прохождения испытаний в борьбе за миллион, то ведущий проекта – интеллигентный юморист, актер Improv Live Show Роман Мищеряков – уже хорошо разбирается в романтике. Четыре года он встречается с девушкой по имени Юлия и воплощает в реальность ее мечты.

Роман Мищеряков со своей девушкой Юлией / instagram.com/misheriakov

Я вообще люблю делать подарки. И большие, и мелочи, и на праздники, и спонтанно, без повода. Вот, например, помню: моя девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Узнал об этом, когда на отдыхе мы увидели пианино, она сыграла, и я ей: «Так, стоп! Это что за новости такие? Ты круто играешь!» Она рассказала, что занималась в детстве. И когда мы начали жить вместе, подарил ей синтезатор, – рассказал Роман. – Еще Юля очень любит рисовать. Просто берет карандаш, блокнот и что-то там творит. Я преподнес ей на праздник набор для рисования. Парни, лайфхак от меня: просто наблюдайте за своей любимой. Где-то что-то скажет или покажет, вы запоминайте, а потом удивляйте.

Не остается в долгу и Юлия – она тоже крайне внимательна к желаниям своего избранника.

Таким же образом мне «прилетел» электросамокат. Мы шли по улице, и увидели самокаты напрокат. Взяли, прокатились, кайфонули. Потом – бац! На день рождения она мне дарит такой, – вспоминает ведущий Нового канала. – И половину лета мы провели на самокатах, катаясь по набережной. Господи, я был самым счастливым!

Роман Мищеряков со своей девушкой Юлией / instagram.com/misheriakov

Премьера реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым – во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!

Напомним,