Роман Мищеряков рассказал, по какому принципу они с девушкой выбирают друг другу подарки

8 февраля 2022 17:05 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Роман Мищеряков рассказал, по какому принципу они с девушкой выбирают друг другу подарки
Роман Мищеряков с девушкой
instagram.com/misheriakov

Роман Мищеряков и его девушка Юлия любят удивлять друг друга подарками. Ведущий реалити "Пара на миллион" рассказал, по какому принципу они их выбирают, чтобы не прогадать.

Читайте такжеМама: что известно о продолжении драмы, как дальше развивалась история
Уже 22 февраля на Новом канале состоится премьера реалити «Пара на миллион» – в нем уверенные в себе девушки будут искать общий язык с застенчивыми парнями-домоседами. И если они только будут учиться строить отношения по мере прохождения испытаний в борьбе за миллион, то ведущий проекта – интеллигентный юморист, актер Improv Live Show Роман Мищеряков – уже хорошо разбирается в романтике. Четыре года он встречается с девушкой по имени Юлия и воплощает в реальность ее мечты.

Роман Мищеряков со своей девушкой Юлией / instagram.com/misheriakov

Я вообще люблю делать подарки. И большие, и мелочи, и на праздники, и спонтанно, без повода. Вот, например, помню: моя девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Узнал об этом, когда на отдыхе мы увидели пианино, она сыграла, и я ей: «Так, стоп! Это что за новости такие? Ты круто играешь!» Она рассказала, что занималась в детстве. И когда мы начали жить вместе, подарил ей синтезатор, – рассказал Роман. – Еще Юля очень любит рисовать. Просто берет карандаш, блокнот и что-то там творит. Я преподнес ей на праздник набор для рисования. Парни, лайфхак от меня: просто наблюдайте за своей любимой. Где-то что-то скажет или покажет, вы запоминайте, а потом удивляйте.

Не остается в долгу и Юлия – она тоже крайне внимательна к желаниям своего избранника.

Таким же образом мне «прилетел» электросамокат. Мы шли по улице, и увидели самокаты напрокат. Взяли, прокатились, кайфонули. Потом – бац! На день рождения она мне дарит такой, – вспоминает ведущий Нового канала. – И половину лета мы провели на самокатах, катаясь по набережной. Господи, я был самым счастливым!

Роман Мищеряков со своей девушкой Юлией / instagram.com/misheriakov

Премьера реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым – во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал подарки новости Improv Live Show Роман Мищеряков подарки звезд Пара на миллион

Материалы по теме

Стали известны номинанты на премию Оскар-2022
События

Стали известны номинанты на премию Оскар-2022
Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
Еда и рецепты

Душистый домашний хлеб по рецепту Шефа Алекса Якутова
Орел и Решка: ведущий попал в жуткое ДТП в Мозамбике – 7 машин протаранено, 5 человек в больнице
Новости

Орел и Решка: ведущий попал в жуткое ДТП в Мозамбике – 7 машин протаранено, 5 человек в больнице
Водная полиция: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 08.02.2022)
Сериалы

Водная полиция: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 08.02.2022)

Популярное на сайте

Что подарить любимой на День святого Валентина

Что подарить любимой на День святого Валентина
Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 4 серию онлайн

Папик: смотреть 4 серию онлайн
Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)

Деревянный гребешок: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 3 серию онлайн

Папик: смотреть 3 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK