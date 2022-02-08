Роман Мищеряков рассказал, по какому принципу они с девушкой выбирают друг другу подарки
Роман Мищеряков и его девушка Юлия любят удивлять друг друга подарками. Ведущий реалити "Пара на миллион" рассказал, по какому принципу они их выбирают, чтобы не прогадать.
Я вообще люблю делать подарки. И большие, и мелочи, и на праздники, и спонтанно, без повода. Вот, например, помню: моя девушка окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Узнал об этом, когда на отдыхе мы увидели пианино, она сыграла, и я ей: «Так, стоп! Это что за новости такие? Ты круто играешь!» Она рассказала, что занималась в детстве. И когда мы начали жить вместе, подарил ей синтезатор, – рассказал Роман. – Еще Юля очень любит рисовать. Просто берет карандаш, блокнот и что-то там творит. Я преподнес ей на праздник набор для рисования. Парни, лайфхак от меня: просто наблюдайте за своей любимой. Где-то что-то скажет или покажет, вы запоминайте, а потом удивляйте.
Не остается в долгу и Юлия – она тоже крайне внимательна к желаниям своего избранника.
Таким же образом мне «прилетел» электросамокат. Мы шли по улице, и увидели самокаты напрокат. Взяли, прокатились, кайфонули. Потом – бац! На день рождения она мне дарит такой, – вспоминает ведущий Нового канала. – И половину лета мы провели на самокатах, катаясь по набережной. Господи, я был самым счастливым!
Премьера реалити «Пара на миллион» с Лесей Никитюк и Романом Мищеряковым – во вторник, 22 февраля, в 20:00 на Новом канале!
Напомним,