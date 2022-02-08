Мама: что известно о продолжении драмы, как дальше развивалась история
17 февраля в 20:15 зрители смогут увидеть долгожданное продолжение драмы «Мама». Что известно о грядущей 4-серийной премьере — читайте в материале.
Мама – это украинская религия.
Согласно информации Министерства обороны, средний возраст матерей, потерявших детей во время войны на востоке Украины, – 40–50 лет. Сегодня мама погибшего воина – это не старушка в платочке, а молодая энергичная женщина, достигшая середины жизни. Драма «Мама» рассказывает историю главной героини Нины Петровны Швыдченко, сын которой уходит на фронт защищать свою страну.
Тогда в их мирную жизнь врывается настоящая война, отбирая спокойный сон, чувство безопасности и мира. Миссия матерей становится глобальной – человеческая жизнь как главная ценность! Отправляясь на поиски сына, она своим примером обращает внимание всех окружающих на человечность и сочувствие. Ее самопожертвование, любовь и всепрощение – это тот единственный алгоритм, который может спасти не только ее ребенка, но и всех детей на войне.
Звонок надежды.
За историей стоят дети.
Драма «Мама» рассказывает историю матерей, которые также воюют за жизни и свободу. Фронт забирает их в свои условия страха, безысходности и опасности. За каждой мамой стоит ребенок. И именно это является фактором, способным вывести на диалог тех, кого не заставить просто так говорить. Для второго сезона была выбрана идея продолжения поиска сына, которая создает ощущение войны без войны в кадре. В жизни Нины Петровны линия фронта пролегла через ее работу, семью и душу. Вернувшись с востока, она идет на работу в Житомирский военный госпиталь. С утра до вечера хирург Нина Петровна Швыдченко оперирует, спасает, возвращает к жизни чьих-то детей. В стенах госпиталя ежедневно, ежеминутно, ежесекундно война.
Жанр — драма.
Количество серий — 4.
Хронометраж серий — 47 минут.
Режиссер-постановщик — Тарас Ткаченко.
Производство — «Основа Фильм Продакшн».
Продюсеры — Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк (СТБ), Татьяна Куц, Виктория Горенштейн («Основа Фильм Продакшн»).
Автор идеи и креативный продюсер — Валентина Руденко.
В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.
Смотрите продолжение драмы «Мама» 17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ!