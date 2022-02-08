Мама: что известно о продолжении драмы, как дальше развивалась история

17 февраля в 20:15 зрители смогут увидеть долгожданное продолжение драмы «Мама». Что известно о грядущей 4-серийной премьере — читайте в материале.

Мама – это украинская религия.

Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет, как дальше развивалась история, события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе.

Согласно информации Министерства обороны, средний возраст матерей, потерявших детей во время войны на востоке Украины, – 40–50 лет. Сегодня мама погибшего воина – это не старушка в платочке, а молодая энергичная женщина, достигшая середины жизни. Драма «Мама» рассказывает историю главной героини Нины Петровны Швыдченко, сын которой уходит на фронт защищать свою страну.

Тогда в их мирную жизнь врывается настоящая война, отбирая спокойный сон, чувство безопасности и мира. Миссия матерей становится глобальной – человеческая жизнь как главная ценность! Отправляясь на поиски сына, она своим примером обращает внимание всех окружающих на человечность и сочувствие. Ее самопожертвование, любовь и всепрощение – это тот единственный алгоритм, который может спасти не только ее ребенка, но и всех детей на войне.

Звонок надежды.

Раздается звонок с неизвестного номера. Нина решительно срывает трубку и узнаёт, что ее сын жив. Ранен, но жив! И этого достаточно, чтобы мать, несмотря на все уговоры, развернула волонтерский бус в сторону Лисичанска. Война разделила жизнь Нины Петровны на «тогда» и «теперь». Она ещё никогда не была так близко и одновременно так безгранично далеко от своего сына. Мама снова отправляется на оккупированную территорию на поиски и находит его тяжелораненым в больнице Славяносербска. Но как спасти жизнь сына и увезти его на свободу? Это задачи, которые ей придется решать с холодным разумом.

За историей стоят дети.

Драма «Мама» рассказывает историю матерей, которые также воюют за жизни и свободу. Фронт забирает их в свои условия страха, безысходности и опасности. За каждой мамой стоит ребенок. И именно это является фактором, способным вывести на диалог тех, кого не заставить просто так говорить. Для второго сезона была выбрана идея продолжения поиска сына, которая создает ощущение войны без войны в кадре. В жизни Нины Петровны линия фронта пролегла через ее работу, семью и душу. Вернувшись с востока, она идет на работу в Житомирский военный госпиталь. С утра до вечера хирург Нина Петровна Швыдченко оперирует, спасает, возвращает к жизни чьих-то детей. В стенах госпиталя ежедневно, ежеминутно, ежесекундно война.

Жанр — драма.

Количество серий — 4.

Хронометраж серий — 47 минут.

Режиссер-постановщик — Тарас Ткаченко.

Производство — «Основа Фильм Продакшн».

Продюсеры — Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк (СТБ), Татьяна Куц, Виктория Горенштейн («Основа Фильм Продакшн»).

Автор идеи и креативный продюсер — Валентина Руденко.

В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.

Смотрите продолжение драмы «Мама» 17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ!