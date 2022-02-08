Мама: что известно о продолжении драмы, как дальше развивалась история

8 февраля 2022 12:36 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Мама: что известно о продолжении драмы, как дальше развивалась история
Мама: что известно о продолжении драмы, как дальше развивалась история
пресс-служба канала СТБ

17 февраля в 20:15 зрители смогут увидеть долгожданное продолжение драмы «Мама». Что известно о грядущей 4-серийной премьере — читайте в материале.

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Ко Дню памяти Героев Небесной Сотни телеканал СТБ покажет, как дальше развивалась история, события которой разворачиваются на оккупированном Донбассе.

Мама – это украинская религия.

Согласно информации Министерства обороны, средний возраст матерей, потерявших детей во время войны на востоке Украины, – 40–50 лет.  Сегодня мама погибшего воина – это не старушка в платочке, а молодая энергичная женщина, достигшая середины жизни. Драма «Мама» рассказывает историю главной героини Нины Петровны Швыдченко, сын которой уходит на фронт защищать свою страну.

Тогда в их мирную жизнь врывается настоящая война, отбирая спокойный сон, чувство безопасности и мира. Миссия матерей становится глобальной – человеческая жизнь как главная ценность!  Отправляясь на поиски сына, она своим примером обращает внимание всех окружающих на человечность и сочувствие. Ее самопожертвование, любовь и всепрощение – это тот единственный алгоритм, который может спасти не только ее ребенка, но и всех детей на войне.

Звонок надежды.

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Раздается звонок с неизвестного номера. Нина решительно срывает трубку и узнаёт, что ее сын жив. Ранен, но жив! И этого достаточно, чтобы мать, несмотря на все уговоры, развернула волонтерский бус в сторону Лисичанска. Война разделила жизнь Нины Петровны на «тогда» и «теперь». Она ещё никогда не была так близко и одновременно так безгранично далеко от своего сына. Мама снова отправляется на оккупированную территорию на поиски и находит его тяжелораненым в больнице Славяносербска. Но как спасти жизнь сына и увезти его на свободу? Это задачи, которые ей придется решать с холодным разумом.

За историей стоят дети.

Драма «Мама» рассказывает историю матерей, которые также воюют за жизни и свободу. Фронт забирает их в свои условия страха, безысходности и опасности. За каждой мамой стоит ребенок. И именно это является фактором, способным вывести на диалог тех, кого не заставить просто так говорить. Для второго сезона была выбрана идея продолжения поиска сына, которая создает ощущение войны без войны в кадре. В жизни Нины Петровны линия фронта пролегла через ее работу, семью и душу. Вернувшись с востока, она идет на работу в Житомирский военный госпиталь. С утра до вечера хирург Нина Петровна Швыдченко оперирует, спасает, возвращает к жизни чьих-то детей. В стенах госпиталя ежедневно, ежеминутно, ежесекундно война.

Жанр — драма.
Количество серий — 4.
Хронометраж серий — 47 минут.
Режиссер-постановщик — Тарас Ткаченко.
Производство — «Основа Фильм Продакшн».
Продюсеры — Людмила Семчук, Екатерина Шевелюк (СТБ), Татьяна Куц, Виктория Горенштейн («Основа Фильм Продакшн»).
Автор идеи и креативный продюсер — Валентина Руденко.
В ролях: Олеся Жураковская, Николай Боклан, Константин Корецкий, Наталья Корецкая, Тамара Антропова, Ада Роговцева, Максим Боряк, Александр Божко, Дарья Матвеева, Полина Снисаренко-Кульчицкая, Арсен Босенко, Олег Волощенко и др.

Смотрите продолжение драмы «Мама» 17 февраля в 20:15 на телеканале СТБ! 

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