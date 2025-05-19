Нова історія від творців “Кохання та полум’я”: телеканал СТБ розпочав зйомки серіалу «Підміна»

19 травня 2025 16:26 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Нова історія від творців “Кохання та полум’я”: телеканал СТБ розпочав зйомки серіалу «Підміна»
Нова історія від творців “Кохання та полум’я”: телеканал СТБ розпочав зйомки серіалу «Підміна»
Пресслужба каналу СТБ

СТБ і Starlight Production працюють над виробництвом гостросюжетної мелодрами «Підміна».

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Серіал «Підміна» складатиметься з 16 епізодів та розповість про двох сестер-близнючок, життя яких кардинально змінила зрада. Прем’єру в ефірі СТБ заплановано на осінь. 

У головних ролях: Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк та Олег Загородній. Режисером виступив Віталій Кукса, відомий глядачам за роботою над серіалом «Кохання та полум’я», який цієї весни став кращою прем’єрою сезону.

Нова історія від творців “Кохання та полум’я”: телеканал СТБ розпочав зйомки серіалу «Підміна» / Пресслужба каналу СТБ

У центрі сюжету — успішна архітекторка та керівниця дизайн-бюро Катерина. Впевнена у собі жінка, яка все життя будувала кар’єру, родину й майбутнє. Її життя здається стабільним, хоч і не позбавленим внутрішніх конфліктів. Але несподіваний дзвінок із минулого змушує вирушити за кордон до сестри Ірини, з якою не бачилися багато років. 

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Те, що починається як бажання допомогти, обертається пасткою. Катя опиняється у незнайомій країні без документів, зв'язку і підтримки. Тим часом у її київське життя входить інша людина — дуже схожа зовні, але зовсім інша всередині. Чи зможе Катя повернутись додому, якщо її місце вже зайняли?

«Пристрасть, обман, високі ставки, сильні емоції – в житті Катерини розпочалася настільки непередбачувана гра, що сюжет триматиме глядачів в напрузі до останньої серії. Але наша героїня не пасивна безпорадна жінка, яка чекатиме на допомогу - вона буде боротися за своє щастя і за себе справжню. Ми прагнемо створити історію, яка допоможе ненадовго відволіктись від щоденних викликів і ще раз нагадає, що наша доля тільки у наших руках. А та “хімія”, яка склалася між акторами на знімальному майданчику (що дуже важливо та не завжди трапляється!) і яку наш режисер філігранно підкреслює, наповнює кожен кадр неймовірно сильними почуттями», - коментує генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк.

Нова історія від творців “Кохання та полум’я”: телеканал СТБ розпочав зйомки серіалу «Підміна» / Пресслужба каналу СТБ

У ролях:  Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.

Виробництво — Starlight Production

Креативна продюсерка  — Оксана Кукоба

Лінійний продюсер — Віктор Швець 

Виконавчі продюсерки — Діана Новик, Ольга Ковпоша

Режисер-постановник — Віталій Кукса 

Оператор-постановник — Олександр Гребенніков

Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.

Нагадаємо, 

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СТБ новини Антоніна Хижняк серіал Влад Нікітюк Підміна серіал Підміна

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