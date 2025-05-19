Нова історія від творців “Кохання та полум’я”: телеканал СТБ розпочав зйомки серіалу «Підміна»
СТБ і Starlight Production працюють над виробництвом гостросюжетної мелодрами «Підміна».
У головних ролях: Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк та Олег Загородній. Режисером виступив Віталій Кукса, відомий глядачам за роботою над серіалом «Кохання та полум’я», який цієї весни став кращою прем’єрою сезону.
У центрі сюжету — успішна архітекторка та керівниця дизайн-бюро Катерина. Впевнена у собі жінка, яка все життя будувала кар’єру, родину й майбутнє. Її життя здається стабільним, хоч і не позбавленим внутрішніх конфліктів. Але несподіваний дзвінок із минулого змушує вирушити за кордон до сестри Ірини, з якою не бачилися багато років.
«Пристрасть, обман, високі ставки, сильні емоції – в житті Катерини розпочалася настільки непередбачувана гра, що сюжет триматиме глядачів в напрузі до останньої серії. Але наша героїня не пасивна безпорадна жінка, яка чекатиме на допомогу - вона буде боротися за своє щастя і за себе справжню. Ми прагнемо створити історію, яка допоможе ненадовго відволіктись від щоденних викликів і ще раз нагадає, що наша доля тільки у наших руках. А та “хімія”, яка склалася між акторами на знімальному майданчику (що дуже важливо та не завжди трапляється!) і яку наш режисер філігранно підкреслює, наповнює кожен кадр неймовірно сильними почуттями», - коментує генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ Катерина Шевелюк.
У ролях: Антоніна Хижняк, Влад Нікітюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва, Іван Бліндар, Костянтин Октябрський, Сергій Кияшко, Михайло Кришталь, Наталія Доля, Оксана Боса та інші.
Виробництво — Starlight Production
Креативна продюсерка — Оксана Кукоба
Лінійний продюсер — Віктор Швець
Виконавчі продюсерки — Діана Новик, Ольга Ковпоша
Режисер-постановник — Віталій Кукса
Оператор-постановник — Олександр Гребенніков
Генеральна продюсерка серіального виробництва телеканалу СТБ — Катерина Шевелюк.
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