Орел и Решка: ведущий попал в жуткое ДТП в Мозамбике – 7 машин протаранено, 5 человек в больнице

Автобус, в котором ехали Кирилл Макашов и съемочная группа «Орла и Решки», протаранил семь машин.

Второй сезон тревел-шоу «Орел и Решка. Земляне» (смотрите премьеру на Новом канале 19 февраля) стартовал в экзотических странах Африки и Южной Америки. Но никто даже подумать не мог, с какими испытаниями ребятам придется там столкнуться. Чего только стоит съемка в Мозамбике, во время которой ведущий Кирилл Макашов вместе со съемочной группой попал в страшную аварию!

После того, как мы вышли из аэропорта, сняли стартовую подводку и расстались с Michelle (Michelle Andrade – соведущая Кирилла, – прим. ред.), сели в автобус. Он большой – двери впереди, посередине и сзади. Едем, водитель открывает-закрывает двери, останавливается на остановках, все окей. Я стоял возле центральной двери, облокотившись на нее. Проехали три-четыре остановки, и эта дверь открылась прямо на ходу! Чуть не вывалился и сразу же схватился руками за поручень, – вспоминает Кирилл. – Опешил, не понял, что произошло. Думал, может, так и должно быть перед подъездом к следующей остановке.

Затем в автобусе поднялся шум – люди кричали и паниковали. Как оказалось, не потому, что были против съемки (именно такой была первая мысль ведущего), а потому, что у автобуса отказали тормоза!

Мы поняли, что просто летим по центральному проспекту Мапуту (столица Мозамбика – прим. ред.), который идет под уклон – то есть, автобус не останавливается, а набирает скорость. Водитель пытался тормозить о стоящие слева машины. Мы в это время вместе с оператором Андреем сели, уперлись коленками в передние сидения и ждали, чем все закончится. В итоге автобус въехал в легковушку, перед которой стоял такой же большой автобус, как наш. Машину зажало между двумя автобусами, а внутри сидела женщина. Благодаря подушке безопасности она осталась жива, – поделился жуткими подробностями ведущий тревел-шоу на Новом канале. – Пять человек попали в больницу, семь машин были протаранены.

Что пережили парни, вы увидите в выпуске «Землян» из Мозамбика — оператор Андрей как истинный профи «Орла и Решки» не выключил камеру, снял все от начала до конца. Он даже не сразу заметил, что в этой суматохе у него украли телефон! Правда, поняли, что вообще произошло, парни уже вечером. Отходить от шока пришлось очень быстро, чтобы не тормозить съемки – после ДТП съемочная группа сразу же отправилась на следующую локацию.

Только вечером с пацанами сели и задумались о том, как все было. Чем больше думали, тем больше понимали, ЧТО с нами произошло, – подытожил Кирилл.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Премьера второго сезона «Землян» с Кириллом Макашовым и Michelle Andrade – в субботу, 19 февраля, в 10:00 на Новом канале!

Напомним,