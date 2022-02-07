Кайли Дженнер и Трэвис Скотт во второй раз стали родителями – фото

7 февраля 2022 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт во второй раз стали родителями – фото
Трэвис Скотт и Кайли Дженнер
Fotobank / GettyImages

В семье Кардашьян-Дженнер пополнение. Кайли Дженнер родила второго ребенка.

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24-летняя американская модель Кайли Дженнер и ее бойфренд, 30-летний рэпер Трэвис Скотт, принимают поздравления. Пара во второй раз стала родителями.

О пополнение в семье сообщила Кайли, опубликовав на своей странице черно-белое фото. В кадре запечатлена ручка новорожденного и подпись к снимку говорит о дате рождения малыша. На свет ребенок появился 2 февраля.

Новорожденный малыш Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта / instagram.com/kyliejenner

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Пол новорожденного Кайли не сообщила, однако синее сердечко, сопровождающее пост, может свидетельствовать о том, что у пары родился сын.

Отметим, что сейчас у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта подрастает старшая дочь Сторми. 1 февраля девочке исполнилось 4 годика.

В официальном браке светская львица с музыкантом не состоит. Пара встречается уже практически пять лет. За это время они неоднократно расходились и вновь мирились.

Дочь Кайли и Трэвиса - Сторми / instagram.com/kyliejenner

Напомним,

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