Кайли Дженнер и Трэвис Скотт во второй раз стали родителями – фото
В семье Кардашьян-Дженнер пополнение. Кайли Дженнер родила второго ребенка.
О пополнение в семье сообщила Кайли, опубликовав на своей странице черно-белое фото. В кадре запечатлена ручка новорожденного и подпись к снимку говорит о дате рождения малыша. На свет ребенок появился 2 февраля.
Отметим, что сейчас у Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта подрастает старшая дочь Сторми. 1 февраля девочке исполнилось 4 годика.
В официальном браке светская львица с музыкантом не состоит. Пара встречается уже практически пять лет. За это время они неоднократно расходились и вновь мирились.
Напомним,