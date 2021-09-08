Кайли Дженнер во второй раз станет мамой – официально
Семейство Кардашьян не перестает удивлять многомиллионную армию своих поклонников неожиданными новостями.
О второй беременности Кайли слухи начали ходить еще в начале августа. Тогда полагаться приходилось лишь на слова инсайдеров. Но будущая мама все-таки решила сама раскрыть все карты.
На своей странице в Инстаграм Кайли Дженнер разместила ролик, в котором она собрала самые трогательные семейные моменты от той минуты, когда они вместе с любимым узнали о беременности, до визитов к врачу.
Подожди секунду... ты беременна? Сторми, у нас родится ребенок! Это один из самых счастливых дней в моей жизни! - сказала Дженнер.
Напомним,