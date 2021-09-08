Кайли Дженнер во второй раз станет мамой – официально

Семейство Кардашьян не перестает удивлять многомиллионную армию своих поклонников неожиданными новостями.

В этот раз переменами в личной жизни поделилась Кайли Дженнер . 24-летняя светская львица сообщила, что она вместе со своим возлюбленным, 30-летним Трэвисом Скоттом, станут родителями во второй раз.

О второй беременности Кайли слухи начали ходить еще в начале августа. Тогда полагаться приходилось лишь на слова инсайдеров. Но будущая мама все-таки решила сама раскрыть все карты.

На своей странице в Инстаграм Кайли Дженнер разместила ролик, в котором она собрала самые трогательные семейные моменты от той минуты, когда они вместе с любимым узнали о беременности, до визитов к врачу.

Подписчикам звезды также понравилась реакция матери Кайли Дженнер – Крис Дженнер. Дочь показала мамочке фото с УЗИ, на что Крис мило отреагировала.

Подожди секунду... ты беременна? Сторми, у нас родится ребенок! Это один из самых счастливых дней в моей жизни! - сказала Дженнер.

Напомним,