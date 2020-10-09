Кайли Дженнер засветила пышный бюст в открытом кожаном бюстгальтере

Модель Кайли Дженнер покорила публику новой фотографией.

Сестра Ким Кардашьян не устает доказывать, что она восхитительна и привлекательно. И делает Кайли Дженнер это с помощью провокационных образов и фото в соцсетях.

Вот и в этот раз 23-летняя светская львица решила поделиться с подписчиками своего Инстаграм жарким селфи, на котором она позирует в откровенном образе.

В кадре Кайли Дженнер демонстрирует свою пышную грудь в кожаном бюстгальтере белого цвета на широких бретелях. Дополнили образ звезды джинсы, которые отлично подчеркнули ее стройную талию.

Чувствую себя милой,

- пишет в комментариях Кайли.

Модель Кайли Дженнер / instagram.com/kyliejenner

Фолловеры Дженнер остались в восторге от откровенной фотографии модели. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Не забывайте дышать, ребята!», «Богиня!».

Напомним,