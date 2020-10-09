Кайли Дженнер засветила пышный бюст в открытом кожаном бюстгальтере
Модель Кайли Дженнер покорила публику новой фотографией.
Вот и в этот раз 23-летняя светская львица решила поделиться с подписчиками своего Инстаграм жарким селфи, на котором она позирует в откровенном образе.
В кадре Кайли Дженнер демонстрирует свою пышную грудь в кожаном бюстгальтере белого цвета на широких бретелях. Дополнили образ звезды джинсы, которые отлично подчеркнули ее стройную талию.
Чувствую себя милой,- пишет в комментариях Кайли.
Напомним,