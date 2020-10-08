Сага: актер сериала Виктор Жданов рассказал о переезде из Донецка в Киев

8 октября 2020 12:15 Юлия Крутиева
Сага: актер сериала Виктор Жданов рассказал о переезде из Донецка в Киев
Актер сериала "Сага" Виктор Жданов
пресс-служба канала Украина

На канале Украина состоялась премьера эпохального сериала "Сага", который охватывает 100 лет истории украинского народа.

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Популярный актер Виктор Жданов, сыгравший владельца скотобойни Илью Козака, рассказал, кто помог ему устроиться в Киеве, когда он с семьей в 2014 году переехал в столицу, и считает ли этот город своим домом.

14 лет Виктор Жданов проработал в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре. Но летом 2014-го ему с женой и двумя детьми пришлось покинуть город. Виктор признается: устроиться на новом месте ему помогли друзья и знакомые, в частности Александр Кобзарь, с которым они были знакомы еще из Донецка.

Сейчас Жданов работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, активно снимается в кино и сериалах и говорит, что уже привык к жизни в столице.

Мне комфортно. Не потому, что это столица, а потому что я работаю в театре, который уважаю и уважал, ценю своих коллег. Они, думаю, так же ко мне относятся, – рассказал Виктор Жданов. – Исповедую принцип «не будь плохим и не будут к тебе так относиться». А где наш дом? Моя жена всегда говорила: «Мой дом там, где моя семья». Мои родные рядом, поэтому наверняка так и есть.

Актеры сериала Сага - Виктор Жданов и Дарья Плахтий / пресс-служба канала Украина

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Как сообщалось ранее, в съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна – от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Крзаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Напомним,

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