Сага: актер сериала Виктор Жданов рассказал о переезде из Донецка в Киев
На канале Украина состоялась премьера эпохального сериала "Сага", который охватывает 100 лет истории украинского народа.
14 лет Виктор Жданов проработал в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре. Но летом 2014-го ему с женой и двумя детьми пришлось покинуть город. Виктор признается: устроиться на новом месте ему помогли друзья и знакомые, в частности Александр Кобзарь, с которым они были знакомы еще из Донецка.
Сейчас Жданов работает в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, активно снимается в кино и сериалах и говорит, что уже привык к жизни в столице.
Мне комфортно. Не потому, что это столица, а потому что я работаю в театре, который уважаю и уважал, ценю своих коллег. Они, думаю, так же ко мне относятся, – рассказал Виктор Жданов. – Исповедую принцип «не будь плохим и не будут к тебе так относиться». А где наш дом? Моя жена всегда говорила: «Мой дом там, где моя семья». Мои родные рядом, поэтому наверняка так и есть.
В сериале зритель станет свидетелем важнейших событий украинской истории сквозь призму жизни обычной семьи Козак. Сто лет истории обычной украинской семьи – сто лет скитаний, преследований, бед и борьбы за свободу. Шесть поколений семьи Козаков станут свидетелями страшных событий, через которые пройдет страна – от мировых воин и советских репрессий до Чернобыля и революций. Но через все годы, переживая измены, обиды и боль – Крзаки пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.
Напомним,