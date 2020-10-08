Влад Яма объяснил, почему он участникам шоу "Танці з зірками" ставит низкие баллы

8 октября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Влад Яма объяснил, почему он участникам шоу
Хореограф Влад Яма
пресс-служба канала 1+1

Очень часто в свой адрес хореограф Влад Яма слышал критику о несправедливых оценках, которые он выставляет участникам проекта "Танці з зірками".

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Уже 4 года популярный украинский танцор и хореограф Влад Яма занимает кресло жюри шоу "Танці з зірками". До этого он судил участников других проектов, например, "Танцюють всі" и "Україна має талант". Поэтому опыт судейства у него действительно большой.

Однако практически после каждого эфира публика осуждает Влада Яму за выставленные им оценки. Телезрители считают Влада самым строгим судьей, и что он несправедливо засуживает участников, и занижает им баллы.

Григорий Чапкис и Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

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На подобную волну критики хореограф решил дать ответ. На своей странице в Инстаграм он написал, что все баллы, которые он выставляет парам – полностью заслуженные. И даже после эфира, вспоминая еще раз танцы звезд и обдумывая, он все же убеждается в том, что все-таки правильные поставил оценки.

Могу обосновать каждую оценку, – заявил Влад Яма. – Отношусь к своей работе максимально ответственно. Поэтому ВСЕГДА тщательно всё взвешиваю, сравниваю пары между собой ПЕРЕД тем, как поднять заветную цифру. Безусловно, среди вас есть танцоры и хореографы, люди со специальным образованием, и часто мне самому интересно что вы думаете о наших участниках, но... не забывайте, что танец (и особенно его оценка) – вещь субъективная. Например, сотни людей абсолютно серьёзно писали мне что Дмитрий Комаров и Леся Никитюк танцуют техничнее своих соперников. Так что планирую и дальше быть беспристрастным. Но аргументированную критику готов услышать.

В комментариях под публикацией фолловеры выразили свое мнение, что наверно все-таки Влад Яма справедливый судья. Однако подписчики, которые являются поклонниками определенной звезды, участвующей в шоу, все же сказали, что оценки на балл или два хореограф занижает их кумиру.

Григорий Чапкис, Катерина Кухар, Леся Никитюк и Влад Яма / instagram.com/vladyama_official

Напомним,  

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