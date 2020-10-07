Бруклин Бекхэм засветил необычное тату, которое набил в честь своей невесты

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин продолжает удивлять публику своими неординарными поступками.

В начале июля этого года Бруклин Бекхэм сделал предложение руки сердца своей девушке - актрисе Николе Пельтц. После этого в соцсетях пары стали появляться множество романтических снимков.

Какие-то из фотографий вызывали восторг у подписчиков Бруклина и Николы, а некоторые вызвали громкий общественный резонанс. Пару даже успели обвинить в пропаганде домашнего насилия.

Однако в этот раз публика обсуждает перемены на теле Бруклина. Оказалось, что в честь своей невесты парень сделала себе оригинальную татуировку.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм вдохновился поступком певца Зейна Малика, увековечив на своем затылке глаза возлюбленной. Не заметить сходство с глазами Николы просто невозможно.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham

Большинство подписчиков Бруклина в Инстаграм одобрили его поступок, а также забросали его невесту комплиментами: «Это так мило», «Теперь я понимаю, почему ты женишься на ней! Она невероятная», «Татуировка – огонь!».

Напомним,