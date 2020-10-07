Бруклин Бекхэм засветил необычное тату, которое набил в честь своей невесты
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин продолжает удивлять публику своими неординарными поступками.
Какие-то из фотографий вызывали восторг у подписчиков Бруклина и Николы, а некоторые вызвали громкий общественный резонанс. Пару даже успели обвинить в пропаганде домашнего насилия.
Однако в этот раз публика обсуждает перемены на теле Бруклина. Оказалось, что в честь своей невесты парень сделала себе оригинальную татуировку.
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм вдохновился поступком певца Зейна Малика, увековечив на своем затылке глаза возлюбленной. Не заметить сходство с глазами Николы просто невозможно.
Напомним,