Бруклин Бекхэм засветил необычное тату, которое набил в честь своей невесты

7 октября 2020 17:10 Юлия Крутиева
Бруклин Бекхэм засветил необычное тату, которое набил в честь своей невесты
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
instagram.com/brooklynbeckham

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин продолжает удивлять публику своими неординарными поступками.

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В начале июля этого года Бруклин Бекхэм сделал предложение руки сердца своей девушке - актрисе Николе Пельтц. После этого в соцсетях пары стали появляться множество романтических снимков.

Какие-то из фотографий вызывали восторг у подписчиков Бруклина и Николы, а некоторые вызвали громкий общественный резонанс. Пару даже успели обвинить в пропаганде домашнего насилия.

Однако в этот раз публика обсуждает перемены на теле Бруклина. Оказалось, что в честь своей невесты парень сделала себе оригинальную татуировку.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм вдохновился поступком певца Зейна Малика, увековечив на своем затылке глаза возлюбленной. Не заметить сходство с глазами Николы просто невозможно.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham
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  Большинство подписчиков Бруклина в Инстаграм одобрили его поступок, а также забросали его невесту комплиментами: «Это так мило», «Теперь я понимаю, почему ты женишься на ней! Она невероятная», «Татуировка – огонь!».

Напомним, 

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