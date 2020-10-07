Елена Зеленская восхитила элегантным образом на визите с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом

7 октября 2020 16:42 Юлия Крутиева
Елена Зеленская восхитила элегантным образом на визите с Кейт Миддлтон и принцом Уильямом
Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Владимир и Елена Зеленские
instagram.com/kensingtonroyal

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена вновь покорила публику своим отменным чувством стиля.

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7 октября президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили Букингемский дворец. Прошло это событие в рамках их официального визита в Великобританию.

В Букингемском дворце чета Зеленских должна была встретиться с Елизаветой II. Но из-за пандемии коронавируса королева делегировала свои обязанности внуку - принцу Уильяму.

Старший внук Елизаветы II встречал гостей из Украины не сам, а в компании своей жены – герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Их общее общение прошло в роскошном тронном зале.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Владимир и Елена Зеленские / instagram.com/olenazelenska_official
Для высокого визита Елена Зеленская выбрала стильный костюм от украинского дизайнера, сделав ставку на элегантность и сдержанность. Костюм белого цвета состоял из юбки длины миди и блузы с длинным рукавом с тонким коричневым поясом в зоне талии.

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На своих страницах в соцсетях Елена отметила, что встреча с герцогом и герцогиней Кембриджскими прошла в положительном ключе и запомнится ей надолго.

Чудова родина, молоді та щирі люди, - пишет Елена в Инстаграм. - Зустріч, що запам'ятається!

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Владимир и Елена Зеленские / instagram.com/olenazelenska_official
Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Кейт Миддлтон Принц Уильям Владимир Зеленский социальные сети новости Президент Украины британская королевская семья Елена Зеленская

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