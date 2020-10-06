Анна Седокова шокировала воспоминаниями о домогательствах отчима

6 октября 2020 16:10 Юлия Крутиева
Анна Седокова шокировала воспоминаниями о домогательствах отчима
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Жизнь Анны Седоковой постоянно бурлит яркими красками.

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Казалось бы, буквально недавно Анна Седокова родила третьего ребенка, а вот уже в начале сентября 2020 года певица в третий раз тайно вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимма.

По таким частым и неожиданным переменам в личной жизни певицы можно писать книгу. В принципе, Анна так и сделала. На днях она представила автобиографическую книгу «Я сильная. Я справлюсь». 

В этой книге Седокова поделилась сокровенным. Певица вспомнила о своем детстве, юношестве, свадьбах и разводах. Некоторыми спойлерами она поделилась во время презентации издания.

Певица Анна Седокова / instagram.com/annasedokova
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Анна решилась ошеломить публику подробностями из детства. Артистка призналась, что в 7-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств со стороны отчима.

Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы по ночам дядя Сергей не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроватью. Сначала он стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю, - рассказывает Седокова. - Затем осторожно засовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом поднимаясь все выше и выше. Я прекратила спать ночью, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги.

Напомним,

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