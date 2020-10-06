Анна Седокова шокировала воспоминаниями о домогательствах отчима
Жизнь Анны Седоковой постоянно бурлит яркими красками.
По таким частым и неожиданным переменам в личной жизни певицы можно писать книгу. В принципе, Анна так и сделала. На днях она представила автобиографическую книгу «Я сильная. Я справлюсь».
В этой книге Седокова поделилась сокровенным. Певица вспомнила о своем детстве, юношестве, свадьбах и разводах. Некоторыми спойлерами она поделилась во время презентации издания.
Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы по ночам дядя Сергей не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроватью. Сначала он стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю, - рассказывает Седокова. - Затем осторожно засовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом поднимаясь все выше и выше. Я прекратила спать ночью, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты и я услышу тяжелые шаги.
Напомним,