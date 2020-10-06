Сага: Александра Лютая рассказала о сходстве со своей героиней в сериале

На долю Кристины Козак, героини актрисы Александры Лютой в сериале «Сага», выпало немало ударов судьбы.

Но есть кое-что, чем артистка Александра Лютая очень схожа со своей экранной героиней в «Саге» – и Кристина, и Александра воспитывают сыновей-двойняшек.

По словам актрисы, эта история интересна тем, что на примере разных поколений одной украинской семьи показан целый период истории – с начала 20 века до Майдана.

Семья Козаков походит с востока, хотя оказывается в Киеве. А Кристина соединяет всех героев, которые проходят те страшные события. Когда я читала сценарий, мне Кристина стала прообразом Украины, – отметила актриса сериала «Сага» Александра Лютая. – Она вела своих детей с Богом, при этом понимая, что со сменой власти и всеми теми перипетиями им нужно будет как-то жить.

Александра Лютая с актрисами сериала «Сага» / пресс-служба канала Украина

Ее героиня потеряет мать, мужа и останется с тремя маленькими детьми на руках. Тем не менее, Кристина достойно противостоит ударам судьбы.

На мой взгляд, она сильная. Справляется с перипетиями, с трудностями, полагается на себя. Это перекликается со мной, – улыбаясь, рассказала артистка. – Кроме того, у Кристины двое ребят-двойняшек – и у меня тоже. Здесь уже совпадение точное.

Как сообщалось ранее, в съемках 12-серийной истории «Сага» приняли участие около 300 актеров. Производством картины при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн».

Напомним,