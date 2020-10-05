Танці з зірками-2020: Ольга Фреймут станцевала с мамой и младшей дочерью

4 октября состоялся шестой прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танці з зірками-2020".

Этот вечер на проекте «Танці з зірками» был посвящен украинским исполнителям и запомнился зрителям яркими выступлениями звездных участников.

Особенно зрители были в восторге от выступления Ольги Фреймут и смелой просьбой телеведущей к организаторам легендарного танцевального проекта.

Ольга вместе со своим партнером Ильей Падзиной завершали выступления шестого выпуска. Они исполнили чувственный фьюжн под песню «Материнська любовь», которую пел победитель «Голосу країни» отец Александр Клименко.

Ольга Фреймут на паркете / пресс-служба канала 1+1

Трогательный танец телеведущая исполнила вместе со своей семьей, показав несколько поколений женщин. На паркет вышла мама Фреймут Алла Михайловна и ее младшая дочь Евдокия.

Выступление поразило судей проекта. Григорий Чапкис отметил заметный прогресс пары на паркете, такого мнения придерживалась и Екатерина Кухар.

Ольга Фреймут на паркете / пресс-служба канала 1+1

В этом эфире из-за болезни на COVID-19 была дисквалифицирована пара Олег Винник и Алена Шоптенко. Подобный поворот событий очень огорчил Фреймут. Она не смогла сдержать своих эмоций и обратилась к организаторам.

Ведущая отметила, что от COVID-19 никто не застрахован, предсказать болезнь невозможно, поэтому попросила команду проекта взвесить это и сделать исключение для Олега Винника, вернуть его в шоу. Ее просьбу также поддержали все участники четвертого сезона обновленного проекта «Танці з зірками».

Напомним,