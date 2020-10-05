Тина Кароль произвела фурор в платье с пикантным разрезом за 10 тысяч гривен
Певица Тина Кароль в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.
На своей странице в Инстаграм Кароль активно делится фотографиями в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.
Вот и наряд Тины в шестом выпуске проекта «Танці з зірками» не прошел мимо глаз миллионов ее поклонников. В прямом эфире артистка появилась в элегантном длинном платье желтого цвета с пикантным вырезом на ноге.
Снимками в роскошном платье от украинского дизайнера Кароль поделилась в Сети. В кадре звезда позировала на кожаном диване. А стоимость такого наряда 10 000 гривен.