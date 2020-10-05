Тина Кароль произвела фурор в платье с пикантным разрезом за 10 тысяч гривен

Певица Тина Кароль в очередной раз продемонстрировала отменное чувство стиля.

Певица Тина Кароль – одна из тех звезд, за стилем и образом жизни которой следят и следуют миллионы украинских девушек. Она всегда славилась своим изысканным вкусом и любовью к именитым брендам.

На своей странице в Инстаграм Кароль активно делится фотографиями в ярких нарядах, в которых она выходит в свет. И каждый ее образ разбирают по крупицам.

Вот и наряд Тины в шестом выпуске проекта «Танці з зірками» не прошел мимо глаз миллионов ее поклонников. В прямом эфире артистка появилась в элегантном длинном платье желтого цвета с пикантным вырезом на ноге.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Такой стильный look подчеркнул пышный бюст Тины и красиво обнажил одно плечо. Образ звезды дополнили босоножки со стразами и массивные украшения.

Снимками в роскошном платье от украинского дизайнера Кароль поделилась в Сети. В кадре звезда позировала на кожаном диване. А стоимость такого наряда 10 000 гривен.

Певица Тина Кароль / instagram.com/tina_karol

Напомним,